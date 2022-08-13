Глава парламента Чечни включен в президиум президентского совета по самоуправлению

13 августа 2022, 16:27

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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, активно участвующий в подготовке добровольцев для отправки на Украину, стал единственным представителем регионов юга России в президиуме совета при президенте по развитию местного самоуправления.

В состав самого совета Магомед Даудов вошел в 2019 году, а сейчас включен в президиум совета, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный".

В президиум совета преимущественно вошли чиновники федерального уровня, следует из указа Путина, опубликованного 12 августа на официальном интернет-портале правовой информации. В их числе глава правительства России Михаил Мишустин, его заместитель Марат Хуснуллин, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, руководитель администрации президента России Антон Вайно и другие. Из чиновников регионального уровня в президиум совета, помимо Даудова, вошли представители только Татарстана и Рязанской области, следует из текста указа.

В последнее время медийная активность Магомеда Даудова в основном была связана с военной операцией на Украине и формированием чеченских батальонов. Так, 6 июня Даудов сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный", что из Чечни на Украину отправлены 8172 человека, в том числе 1794 бойца из других регионов и 1360 добровольцев из Чечни.

26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы, как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. О том, что Даудов курирует формирование новых чеченских батальонов, в частности, контролирует строительство баз для новых батальонов, стало известно в конце июня. Кроме этого, он регулярно принимает участие в отправке новых групп добровольцев на Украину.

То, что Даудов курирует создание новых батальонов, указывает на расширенные полномочия властей Чечни, связанные с обеспечением армии личным составом ввиду необходимости участия бойцов из республики, указал "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев. "То, что сейчас разрешено Даудову, это повторение истории. Во время первой мировой войны, когда империя на разных фронтах воевала, и дела становились плохи, проводили набор кавказцев, формировали дикие дивизии. Я не удивлюсь, если такие батальоны начнут формировать в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии. Когда положение тяжелое, кавказцам говорят, что они лучшие воины, бойцы, и собирают их на войну. А после нее они никому не нужны", – подчеркнул Кутаев.

Также 15 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов провел беседу с добровольцами, которые пожаловались Кадырову на отказ в выплатах и медпомощи после возвращения с Украины. По итогам встречи авторы жалобы заявили, что не имеют претензий, рапортовал государственный телеканал "Грозный".

Одной из частых тем в соцсетях Даудова до начала спецоперации на Украине было поведение чеченцев, в том числе их активность в соцсетях и блогах. Так, в октябре 2021 года он подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. Даудов назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. После этого в Instagram появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов, и в двух публикациях показывается, как Даудов приходит в эфир к девушкам-блогерам, после чего они прерывают трансляцию. Блогеры Tik-Tok, которые не откликнулись на призыв вести себя достойно, поплатились за свое поведение, сообщили авторы сообщества "Стоп эфир", разместив новый видеоролик об одном из прерванных стримов.

12 августа Даудов выступил с обращением к начальникам РОВД и главам районов. В нем он сообщил об указании Рамзана Кадырова "незамедлительно начать работу по жесткому пресечению неподобающего поведения отдельных представителей чеченского народа за пределами региона", говорится в посте в Telegram-канале "ЧП/Чечня".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов подверг резкой критике жителей республики, которые проводят прямые эфиры в соцсетях. Даудов назвал допустимым лишь обсуждения "серьезных тем" и призвал родных и представителей местных властей "заняться" пользователями сервисов TikTok и "Биго Live", ведущими пустые разговоры. После этого в Instagram появился паблик с угрозами конкретным пользователям этих сервисов, и в двух публикациях показывается, как Даудов приходит в эфир к девушкам-блогерам, после чего они прерывают трансляцию. Блогеры Tik-Tok, которые не откликнулись на призыв вести себя достойно, поплатились за свое поведение, сообщили авторы сообщества "Стоп эфир", разместив новый видеоролик об одном из прерванных стримов. Количество блогеров с "неподобающим" поведением в соцсетях значительно сократилось после выступления Магомеда Даудова, заявил член Общественной палаты России Мансур Солтаев.

В ноябре 2021 года возник новый виток спора по поводу территорий между Ингушетией и Чечней. Поводом послужили не согласованные с ингушской стороной работы чеченских дорожников на пограничной реке Фортанге. Что случилось на границе и какое участие в споре принимал Магомед Даудов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров".

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