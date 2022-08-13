Офицер из Краснодарского края погиб на Украине

13 августа 2022, 08:31

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Командир разведроты Владимир Чурсин погиб на Украине, сообщила администрация Мостовского поселения. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 40 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Денис Пляка стал 39-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Соленое Мостовского района, старший лейтенант Владимир Чурсин погиб на Украине 24 февраля, в первый день специальной военной операции. Он служил командиром разведывательного взвода. Чурсину было 30 лет, сообщила 10 августа администрация Мостовского городского поселения.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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