Владимир Чурсин. Скриншот фотографии, опубликованной в Telegram-канале Мостовского городского поселения 10.08.22, https://t.me/pgtmost/2499?single

13 августа 2022, 08:31

Офицер из Краснодарского края погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир разведроты Владимир Чурсин погиб на Украине, сообщила администрация Мостовского поселения. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 40 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Денис Пляка  стал 39-м уроженцем Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Соленое Мостовского района, старший лейтенант Владимир Чурсин погиб на Украине 24 февраля, в первый день специальной военной операции. Он служил командиром разведывательного взвода. Чурсину было 30 лет, сообщила 10 августа администрация Мостовского городского поселения.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 40 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Подполковник из Урюпинска погиб на Украине", "Погибшего на Украине десантника увековечили в Ставропольском крае", "Уроженец Новошахтинска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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