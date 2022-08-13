Прокуратура сочла слишком мягким приговор по делу о хищении денег дольщиков на Ставрополье

13 августа 2022, 07:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Ставропольского края, похитивший деньги, полученные от дольщиков на строительство, получил два года колонии, сообщила прокуратура, обжаловав решение ввиду его "мягкости".

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2013 года по декабрь 2019 года члены организованной преступной группы под руководством осужденного похитили деньги участников долевого строительства на сумму более 171 млн рублей и средства кредитно-финансовых учреждений на сумму свыше 6 млн рублей. Материальный ущерб потерпевшим не возмещен. На этапе следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате были привлечены к уголовной ответственности другие участники преступной группы, сообщила прокуратура Ставропольского края.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. "Приговор обжалован государственным обвинителем в апелляционном порядке ввиду существенных нарушений требований уголовного закона и мягкости назначенного наказания. Расследование уголовных дел в отношении иных участников организованной преступной группы продолжается", - сказано в сообщении, опубликованном 12 августа на сайте ведомства.

Сообщение прокуратуры в 18.05 12 августа было опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Наши Ессентуки", насчитывающем 5310 подписчиков. Сегодня к 07.30 мск оно набрало пять комментариев. "А тех, кто ему выдал разрешение на строительство "Солнечного" в водоохранной зоне, он тоже " сдал" ? [...] Угробить такой кусок берега! Можно было зону отдыха на берегу Подкумка сделать. А теперь что делать с этим гетто? Жить в этих домах нельзя, территория замусорена и загажена. Скоро там обоснуются какие-нибудь асоциальные типы, и мы получим криминальный район в благополучном и тихом, почти патриархальном, поселке", - прокомментировала Ольга Гезь. "Не удивлен. Кто-то же ему позволил заниматься этим и само собой небезвозмездно... Так что ищите подельников и может выйдите на след ненавистного начальства", - заявил Рамис Шабанов.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале застройщик был обвинен в многомилионных хищениях у дольщиков на Ставрополье. Он привлек 177 млн рублей на строительство многоквартирных домов, которые так и не построил, сообщила прокуратура.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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