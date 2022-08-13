13 августа 2022, 07:33

Прокуратура сочла слишком мягким приговор по делу о хищении денег дольщиков на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Ставропольского края, похитивший деньги, полученные от дольщиков на строительство, получил два года колонии, сообщила прокуратура, обжаловав решение ввиду его "мягкости".

Следствием и судом установлено, что в период с октября 2013 года по декабрь 2019 года члены организованной преступной группы под руководством осужденного похитили деньги участников долевого строительства на сумму более 171 млн рублей и средства кредитно-финансовых учреждений на сумму свыше 6 млн рублей. Материальный ущерб потерпевшим не возмещен. На этапе следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате были привлечены к уголовной ответственности другие участники преступной группы, сообщила прокуратура Ставропольского края.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. "Приговор обжалован государственным обвинителем в апелляционном порядке ввиду существенных нарушений требований уголовного закона и мягкости назначенного наказания. Расследование уголовных дел в отношении иных участников организованной преступной группы продолжается", - сказано в сообщении, опубликованном 12 августа на сайте ведомства.

Сообщение прокуратуры в 18.05 12 августа было опубликовано в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Наши Ессентуки", насчитывающем 5310 подписчиков. Сегодня к 07.30 мск оно набрало пять комментариев. "А тех, кто ему выдал разрешение на строительство "Солнечного" в водоохранной зоне, он тоже " сдал" ? [...] Угробить такой кусок берега! Можно было зону отдыха на берегу Подкумка сделать. А теперь что делать с этим гетто? Жить в этих домах нельзя, территория замусорена и загажена. Скоро там обоснуются какие-нибудь асоциальные типы, и мы получим криминальный район в благополучном и тихом, почти патриархальном, поселке", - прокомментировала Ольга Гезь. "Не удивлен. Кто-то же ему позволил заниматься этим и само собой небезвозмездно... Так что ищите подельников и может выйдите на след ненавистного начальства", - заявил Рамис Шабанов.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале застройщик был обвинен в многомилионных хищениях у дольщиков на Ставрополье. Он привлек 177 млн рублей на строительство многоквартирных домов, которые так и не построил, сообщила прокуратура.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49  157  72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Обманутые дольщики ЖК в Туапсинском районе получили компенсации", "Пайщики жилищно-строительного кооператива в Махачкале заявили о мошенничестве", "Смягчен приговор сочинскому застройщику Пруидзе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 августа 2022, 06:37

13 августа 2022, 06:15

  • Подполковник из Урюпинска погиб на Украине

    Житель Урюпинска Вячеслав Проскуряков погиб во время спецоперации на Украине. С начала операции официально подтверждена гибель как минимум 73 военных из Волгоградской области.

13 августа 2022, 05:48

  • "Единое национальное движение" призвало ограничить пребывание россиян в Грузии

    Необходимо ограничить срок пребывания российских туристов в Грузии до месяца, обязать на границе подтверждать, что признают территориальную целостность Грузии, ограничить покупку недвижимости и возможности вести предпринимательскую деятельность, заявил представитель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

13 августа 2022, 05:12

  • Контрактник из Батайска погиб на Украине

    Военнослужащий Андрей Граков погиб на Украине, сообщил представитель городского военкомата. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 32 ростовчан.

13 августа 2022, 04:41

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи