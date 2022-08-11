Защита добилась освобождения Агвана Овсепяна под залог

11 августа 2022, 17:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ереване удовлетворил просьбу защиты освободить из-под стражи под залог бывшего генпрокурора Агвана Овсепяна в связи с ухудшением его здоровья.

Как писал "Кавказский узел", защита Агвана Овсепяна неоднократно просила смягчить ему меру пресечения, отпустив из-под стражи под залог. В частности, ходатайства об этом адвокаты подавали в октябре 2021 года и мае 2022 года. 1 августа защита сообщила о резком ухудшении здоровья Овсепяна, госпитализированного в больницу, и попросила срочно созвать судебное заседание, чтобы изменить меру пресечения. Суд оставил Овсепяна под стражей.

28 июля Агван Овсепян был госпитализирован в медцентр "Измирлян". По данным врачей, уровень сахара в его крови достиг критической отметки, обострились и другие заболевания, рассказал адвокат. 1 августа адвокат сообщил, что врачи провели обследование, по итогам которого у Агвана Овсепяна выявлены многочисленные хронические осложнения, вызванные декомпенсацией сахарного диабета. "Есть большой риск, что сахар поднимется и больше, что может ввести Овсепяна в кому, и это серьезная угроза для его жизни", - отметил он.

Суд первой инстанции общей юрисдикции Еревана сегодня изменил меру пресечения Агвану Овсепяну с ареста на освобождение под залог, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Овсепяна Эрик Алексанян.

По его словам, сегодня защита подала ходатайство о созыве срочного судебного заседания в связи с состоянием здоровья Агвана Овсепяна, а также новые документы о состоянии его здоровья. Защита требовала изменения меры пресечения Овсепяну, пояснил Алексанян. Сумма залога, по словам адвоката, составляет 100 миллионов драмов (около 246 тысяч долларов).

Напомним, в июне защита сообщила, что Овсепян с 30 мая находится в ереванском Институте хирургии. У него диагностированы болезни, которые входят в утвержденный правительством список несовместимых с наказанием, рассказал адвокат. По его словам, прокуратура "не возразила, что болезнь Овсепяна несовместима с несением наказания".

Овсепян был арестован 7 сентября 2021 года по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности, взяточничестве и отмывании денег. По версии следствия, он, будучи генпрокурором в 2004-2013 годах и председателем Следственного комитета в 2014-2018 годах, управлял несколькими предприятиями, а также получил взятку, эквивалентную 380 тысячам долларов, присвоил имущество на 1,6 миллиона долларов и легализовал полученные преступным путем деньги - 2,6 миллиона в долларовом эквиваленте. Овсепян вину не признал.

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