Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии

11 августа 2022, 16:38

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Суд в Приморско-Ахтарске признал дискредитацией армии снятый местным жителем Геннадием Владимировым видеоролик и назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля стало известно. что дело жителя Приморско-Ахтарского района Геннадия Владимирова, обвиненного в дискредитации российских вооруженных сил, поступило в суд.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Так, суд в Краснодаре 26 июля назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Сергею Шишакову, признав его виновным в дискредитации российской армии после пацифистского пикета. Сочинка Светлана Надырова была оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации военных за пацифистский плакат, Краснодарский краевой суд оставил наказание в силе. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Житель Краснодарского края Геннадий Владимиров оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Поводом для составления протокола в отношении Владимирова стал видеоролик, опубликованный 19 июля в Telegram-канале "Баста!". На видео Владимиров совершает действия, которые суд счел дискредитацией армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Объявлен сбор средств для оплаты штрафа Владимировым, проинформировал сегодня Telegram-канал "Протокол".

Материалы дела Владимирова поступили в Приморско-Ахтарский районный суд 27 июля, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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