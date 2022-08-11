Глава департамента архитектуры Сочи обвинен в получении многомиллионной взятки

11 августа 2022, 12:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело бывшего директора департамента архитектуры Сочи, обвиненного в получении от предпринимателя более 23 миллионов рублей за разрешение на строительство апартаментного комплекса.

Как писал "Кавказский узел", директор Департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи был задержан 30 апреля 2021 года, а затем арестован по подозрению в получении взятки от руководителя стройфирмы. Глава департамента архитектуры Сергей Добромыслов отправлен в отставку после возбуждения уголовного дела, сообщила мэрия Сочи.

По версии следствия, руководитель стройфирмы планировал построить апартаментный комплекс в Адлерском районе, и знакомый чиновника предложил предпринимателю передать директору департамента 75 миллионов рублей, чтобы ускорить оформление разрешения на строительство. В случае отказа бизнесмену обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным. Тот передал посреднику часть суммы в 3,75 миллиона рублей, после чего обратился в правоохранительные органы. При передаче второй части взятки в 20 миллионов рублей чиновник и его знакомый были задержаны.

Уголовное дело бывшего директора Департамента архитектуры и градостроительства Сочи и его 51-летнего знакомого с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщила сегодня пресс-служба Управления СКР по Краснодарскому краю. "В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Кроме того, 51-летнему фигуранту также предъявлено обвинение в пяти эпизодах покушения на мошенничество (часть 3 статьи 30 часть 4 статьи 159 УК РФ) и двух эпизодах мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Итоговая версия следствия, приведенная в сообщении, не отличается от первоначальной. Знакомый чиновника обвинен также в мошенничестве, поскольку, как считают следователи, он с 2018 по 2021 год, представляясь "лицом, обладающим обширными связями среди должностных лиц", вводил обратившихся к нему людей в заблуждение и предлагал заплатить ему за помощь в решении вопросов, связанных в том числе с приобретением квартир по заниженной стоимости и оформлением прав пользования на находящиеся в федеральной и краевой собственности земельные участки.

"В пяти случаях ему не удалось довести свой преступный умысел до конца, в связи с обращением граждан в правоохранительные органы. В двух других – обвиняемый похитил мошенническим путем у двух обратившихся к нему граждан в общей сумме более 20 миллионов рублей", - поясняется в публикации.

Часть 6 статьи 290 УК РФ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, часть 4 статьи 291.1 УК РФ – от 7 до 12 лет лишения свободы, часть 4 статьи 159 УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в январе-марте 2021 года, по данным генпрокуратуры, Кубань, где был зарегистрирован 121 случай получения взяток, была лидером среди регионов России по числу взяток. За 11 месяцев 2021 года в Краснодарском крае было зарегистрировано 268 преступлений, связанных с получением взяток, и Кубань заняла второе место в рейтинге генпрокуратуры, уступив лишь Москве.

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