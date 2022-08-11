Жители Волгограда обратились к Путину из-за проблем с канализацией

11 августа 2022, 15:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 150 семей в Дзержинском районе Волгограда обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с подключением к канализации. За незаконное пользование системой отведения коммунальщики оштрафовали жителей поселка Второй километр на крупные суммы, каждую семью - в среднем на 850 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа жители волгоградского поселка Южный пожаловались, что после отключения воды 31 июля власти на протяжении трех суток так и не организовали её подвоз. Водоснабжение в поселке прервано из-за нескольких аварий, пояснили в местном водоканале.

Волгоградцы регулярно жалуются на проблемы с водоснабжением. В частности, 1 января 2021 года жители Ворошиловского района Волгограда пожаловались, что в новогоднюю ночь остались без водоснабжения, а в Дзержинском районе также было отключено отопление, рассказали они.

Коммунальная служба "Концессии водоснабжения" Волгограда запретила жителям поселка Второй километр Дзержинского района пользоваться центральной канализацией и потребовала от них оплатить счета за водоотведение "в среднем на 850 тысяч рублей" (на каждую семью - Прим. "Кавказского узла"), сообщило издание "Блокнот", опубликовавшее 10 августа видеообращение волгоградцев к Путину. Жители поселка также обратились в районную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. При этом компания, которая строила систему водоотведения, продолжает монтаж канализации, рассказали волгоградцы.

В мае 2018 года жители Второго километра заключили договор о строительстве канализации с представителем компании ООО "Канстрой", которому семьи заплатили от 50 до 150 тысяч рублей. По договору подрядчик должен был сдать канализацию в 2018 году, но начал работы лишь в декабре 2019 года и закончил в июле 2020 года. "В это же время он осуществил врезку в городской коллектор «Разгуляевский» и сказал гражданам, что пока он заканчивает другие работы: врезает новых пользователей, подготавливает документы в концессию для заключения договоров, мы можем пользоваться, а заплатим потом по водяному счетчику. И с июля 2020 года по март 2022 года нас никто не трогал", - зачитал обращение на видео мужчина в белом военном кителе.

В августе жителям села стали приходить письма с требованием оплатить счета. При этом узаконить водоотведение оказалось невозможно, поскольку подрядчик проложил трубу "с многочисленными нарушениями", заверил мужчина, зачитавший обращение. "Нам стали приходить письма с требованием заглушить свои стоки, что многие из нас и сделали, а в начале августа нам стали приходить заказные письма от «Концессий водоснабжения» с требованием оплатить счета для водоотведения в среднем на 850 тысяч рублей", - добавил он.

Сумма 850 тысяч рублей высчитана из расчета потребления 50 тысяч кубических метров за три месяца, "хотя стандартная семья из Второго километра использует 30 кубических метров воды за те же сроки, и это с учетом полива огорода", отметил житель Второго километра.

158 домов в поселке Второй километр подключились к системам водоотведения самовольно, "без оформления договорных отношений с ООО «Концессии водоснабжения»", процитировало издание "Блокнот" ответ ведомства на журналистский запрос. Собственникам домовладений коммунальщики предложили "легализовать пользование центральной канализационной сетью, заключив индивидуальный договор на поставку ресурса и открыв лицевой счет". "Тем собственникам, которые так и не предприняли никаких мер по исправлению ситуации, был произведен расчет платы за бездоговорное пользование услугой водоотведения", - пояснили в "Концессиях водоснабжения".

Проектная документация на строительство канализационного коллектора была согласована в ноябре 2019 года, при этом "договор технологического присоединения к системе водоотведения был заключен между ООО «Концессии водоснабжения» и коллективом жителей", сообщили представители коммунальной службы. Перед запуском объекта "Концессии водоснабжения" выявили нарушения, "допущенные ООО «Канстрой» в ходе выполнения работ". Не были соблюдены "глубина залегания, количество и месторасположение колодцев". Кроме того, к системе водоснабжения подключены 127 вместо 62 участков, указали коммунальщики.

Компания "Концессии водоснабжения" создана в ноябре 2014 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в рамках концессионного соглашения. 8 июня 2015 года между ООО "Концессии водоснабжения", муниципальным образованием г. Волгоград и МУП "Горводоканал г. Волгограда" было подписано концессионное соглашение, говорится на сайте компании.

Хозяевам домовладений Второго километра выставили счет за период с 9 марта по 13 июля - с момента, когда жителей поселка известили о незаконности пользования канализацией, и до дня, когда был закрыт слив в центральную канализацию, пояснила изданию V1 жительница поселка Татьяна Панина. "Расчет произвели по диаметру трубы, якобы у нас стоки полным напором круглосуточно сливались в центральную канализацию, и за три месяца набралось около 50 тысяч кубометров. Выставили нам счет на 850 тысяч рублей. И то же самое насчитали остальным 152 домовладениям в поселке. Как оказалось, расчет по диаметру трубы действительно прописан в постановлении правительства, и никого не интересует, что мы физически не могли столько воды слить в канализацию", - рассказала Панина. Жители Второго километра "готовы заплатить соразмерно реальным тратам", добавила она. Строительство канализации было согласовано с "Концессиями водоснабжения", система водоотведения "два года работала без нареканий", заявил представитель подрядной организации "Канстрой" Владимир Торопов. "Да, она выполнена не по проекту, но сделать по проекту невозможно... А если и возможно, то с затратами в пять раз больше наших", - приводит его слова издание V1. Топоров предположил, что подключение к канализации невыгодно коммунальной службе. "Человек с обычным септиком, вынужден примерно 10 раз в год вызывать откачку, платить каждый раз полторы-две тысячи рублей. Машина, которая септик откачивает, везет его сливать в колодцы «Концессий», которые за это берут плату наличными, а мы лишаем их такого заработка", - пояснил он. Городские власти проверят законность и обоснованность сумм, начисленных жителям поселка "Концессиями водоснабжения", сообщили V1 в администрации Волгограда. "Что касается завершения работ на коллекторе, то согласно действующему законодательству, в рамках договора подрядчик ООО «Канстрой» обязан выполнить весь объем мероприятий в соответствии с утвержденным проектом, после чего станет возможным провести приемку объекта и ввести его в эксплуатацию. В случае бездействия подрядчика жители вправе обратиться в судебные органы. В свою очередь, муниципалитет намерен подключить к разрешению ситуации правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе мэрии.

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