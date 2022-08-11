Решение суда по делу о падении ребенка в детсаду в Махачкале возмутило потерпевших

11 августа 2022, 05:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Решение суда о штрафе в 200 тысяч рублей заведующей частным детсадом в Махачкале после падения малолетней девочки из окна не соответствует тяжести обвинения, заявили адвокаты потерпевшей. Дочь спустя почти четыре месяца после падения находится в тяжелом состоянии и нуждается в лечении и реабилитации, сообщила мать.

Юрист Фатима Абдулкарим сообщила, что после падения ребенка из окна в детсаду Махачкалы в отношении владелицы частного детсада было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ).

Инцидент произошел 14 марта в Махачкале. Девочка двух с половиной лет получила тяжкий вред здоровью, упав со второго этажа здания частного детского сада. "У неё была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и гематома затылочной области. После госпитализации она находилась в тяжелом состоянии в отделении реанимации на аппарате ИВЛ", - сообщил 15 марта Минздрав Дагестана в своем Telegram-канале.

Представители потерпевшей стороны просили назначить виновным максимальное наказание, лишить заведующую детским садом права заниматься оказанием платных услуг детям, рассказала она. Гособвинитель, "то есть лицо, которое от имени государства обязано требовать самое строгое обвинение", попросил назначить штраф, отметила юрист. "Судья назначил наказание в виде штрафа – 200 тысяч рублей. 200 тысяч за искалеченную жизнь ребенка и его здоровье [...] ей требуется необходимое длительное лечение и реабилитация", - написала 2 августа Абдулкарим в своем Telegram-канале.

Ленинский райсуд Махачкалы провел заседание по этому делу 1 августа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Заира Курбанова. "Считаем данный приговор необоснованным, учитывая тяжесть предъявленного обвинения. Ребенку причинен очень тяжкий вред здоровью. У нас есть заключение независимой экспертизы, что по всем ГОСТам, стандартам помещение детсада не соответствует нужным требованиям. Помещение, где играли дети, находилось на втором этаже, где дети ясельного возраста не могут находиться. Ограждение лестницы не соответствует техническому регламенту. Ребенок в возрасте двух с половиной лет не понимает, как спуститься со второго этажа", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Копия заключения независимой экспертизы есть в распоряжении "Кавказского узла".

Свидетелями в суде выступили няни из детсада, которые непосредственно присматривали за детьми, сказала Курбанова. Адвокат сказала, что в их отношении материал выделен в отдельное производство, но пока никаких конкретных решений не принято.

На решение суда о штрафе, который пойдет в доход государства, подана апелляция, сообщила адвокат. Дата ее рассмотрения пока не назначена, отметила она.

Курбанова рассказала, что ребенок после падения с лестницы 16 дней пролежал в коме. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, копия которой также есть в распоряжении "Кавказского узла", у девочки ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом теменной и затылочной костей, начали наблюдаться признаки глухоты, отметила она. Ребенку требуется лечение, долгая и, возможно, дорогостоящая реабилитация, сказала адвокат.

"Хозяйка детсада озвучивала, что якобы не раз предлагала материальную помощь семье ребенка", - сказала адвокат.

Мать девочки Аида Алиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ребенок после выписки из больницы находится на домашнем лечении. "На улицу она не выходит. Сейчас ждем заключения врачебной комиссии, которая определит нужный курс лечения и реабилитации. Возможно, потребуются дорогостоящие лекарства. В первые дни после инцидента приходили представители детсада, пытались предложить какую-то помощь, но я была в шоковом состоянии. В последующем никаких предложений помочь не было. Я одна воспитываю троих детей. Наверное, придется частично оставить работу, чтобы ухаживать за ребенком", - сказала она.

Адвокаты, кроме подачи апелляции, готовят гражданский иск на возмещение морального и материального вреда, рассказала Курбанова. По ее словам, отправлен запрос неврологу, который должен дать ответ, какие материальные расходы необходимы на лечение и реабилитацию. После получения ответа гражданский иск будет направлен в суд, сказала адвокат.

Вопрос о штрафе принимается правоприменителем - тем, кто принял решение о применении этой санкции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" управляющий партнер адвокатского бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев. "В этом случае речь идет не о штрафе, являющемся оценкой вреда ребенку. Суд назначает наказание с учетом всех обстоятельств", - считает адвокат, не участвующий в этом деле. Он отметил, что наказание в 200 тысяч рублей - в пределах наказания, предусмотренного статьей.

В части вреда здоровью родители или законные представители могут обратиться с отдельным иском к садику, сказал Плиев. "Может быть поставлен и вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших падение ребенка, может идти речь о халатности. Когда они обратятся с иском о возмещении вреда, суд будет устанавливать все обстоятельств и оценивать в денежной сумме", - сказал адвокат.

В ситуации с падением девочки ответственность может быть как гражданско-правового характера, так и уголовная, отметил Плиев. "Это зависит от тяжести вреда здоровью ребенка. Если вред несерьезный и речь о гражданской ответственности, то она применяется к дошкольному учреждению, так как, согласно гражданскому праву, детский сад несет ответственность за вред, причиненный работником. Уголовная ответственность наступает при серьезном вреде здоровью, это определяется экспертно. В зависимости от тяжести травмы и повлекшей ее причины, ответчиком может выступать детсад или воспитатель. Травма получена из-за ненадлежащего исполнения работниками сада своих профессиональных обязанностей", - заключил адвокат.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле прокуратура Дагестана потребовала уволить заведующую детсадом в Левашинском районе. Ранее она была признана судом виновной в мошенничестве, халатности, служебном подлоге и использовании поддельного документа, заявили в надзорном ведомстве.

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