Власти Ставрополья решили бороться с ростом цен на хлеб с помощью субсидий хлебопекам

11 августа 2022, 02:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Хлебопекарные предприятия Ставрополья получат из краевого бюджета 57 млн рублей на компенсацию части затрат. Эти субсидии призваны помочь сдержать рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщили власти.

На Ставрополье с 11 августа начнут принимать заявки от хлебопекарен на получение краевой субсидии для сдерживания цен. Дополнительные средства, аналогичные федеральной поддержке, предусмотрены по решению губернатора Ставрополья, - сообщило 10 августа "СвоёТВ" со ссылкой на управление по информполитике правительства региона.

Производители хлеба могут направить документы в краевой комитет по торговле. Отмечается, что ранее предприятия получили поддержку из федерального бюджета - по 2,5 рубля на килограмм хлеба.

"Эта мера направлена на сдерживание цены на социальный хлеб, к которому относят буханку весом не менее 500 граммов из пшеничной или ржано-пшеничной муки", - уточнили в правительстве края.

"Получить 3,5 рубля на килограмм произведенного и проданного хлеба и хлебобулочных изделий смогут организации и бизнесмены, занимающиеся производством продукции со сроком годности менее пяти суток. Обязательное условие - продукция должна быть выпечена и продана в крае. Начислять выплаты будут каждый месяц с августа по декабрь 2022 года. По поручению губернатора из краевой казны выделены средства на поддержку отрасли, планируем субсидировать более 40 предприятий. Эта мера позволит сдерживать цену на хлеб вплоть до конца текущего года", - сообщил 10 августа в своем Telegram-канале Денис Полюбин, глава регионального комитета по торговле.

Как писал "Кавказский узел", ранее, в прошлом году, субсидии хлебопекарным предприятиям Кабардино-Балкарии уже предоставлялись. Размер возмещения в текущем году составит 2,5 тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения, в 2021 году субсидия составляла 2 тысячи рублей за тонну. В Кабардино-Балкарии насчитывается свыше 40 небольших пекарен мощностью до одной-двух тонн хлебобулочной продукции в сутки, которые могут претендовать на получение субсидии, указал Минсельхоз республики.

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