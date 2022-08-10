10 августа 2022, 16:29

Апелляционный суд признал законным обыск у Анжелы Датской

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградский областной суд отказался удовлетворить апелляцию  волгоградской активистки Анжелы Датской на решение суда, признавшего законным обыск у нее по делу о телефонном терроризме.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля стало известно, что обыск у Анжелы Датской, которая проходит свидетелем по делу о телефонном терроризме, был признан законным.  Волгоградский областной суд отменил это решение, материал был возвращен в суд первой инстанции для нового рассмотрения в новом составе суда. 17 июня Ворошиловский райсуд  во второй раз отказался удовлетворить жалобу Датской на необоснованный обыск по делу о телефонном терроризме. Решение суда будет обжаловано, заявил адвокат Датской Эдуард Яппаров.

Волгоградский областной суд утвердил решение о законности обыска у активистки Анжелы Датской по делу о "телефонном терроризме". интересы датской представлял  адвокат Эдуард Яппаров, сообщило сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" также писал, что в марте обыски по делу о телефонном терроризме прошли у Анжелы Датской, Елены Чулановой, Любови Самыловой и Алексея Клокова, Владислава Лыгина. По словам активистов, силовики изъяли их личные вещи, но следственные действия не проводятся, а суды затягивают рассмотрение жалоб. 7 мая Владислав Лыгин, Любовь Самылова, Алексей Клоков и Елена Чуланова подали в суд после проведения в их домах обысков. 6 июня Волгоградский областной суд отказался удовлетворить жалобу о незаконности обыска у Любови Самыловой. Обыски по этому делу проводились и у ряда других активистов. Так, 21 июля Волгоградский областной суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Полины Бардаковой и Евгения Тымчика, которые обжаловали законность проведения обысков по делу о телефонном терроризме. 

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита сочла необоснованным иск волгоградской колонии к Котлярову", "Волгоградская активистка обжаловала штраф за дискредитацию армии", "Волгоградский предприниматель оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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