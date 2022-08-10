Новороссийский депутат осужден по делу о мошенничестве на выборах

10 августа 2022, 11:19

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Суд в Новороссийске приговорил к трем с половиной годам колонии депутата гордумы Михаила Ерохина, признав его виновным в получении денег за подкуп кандидатов на муниципальных выборах в сентябре 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 13 сентября 2020 года на Кубани состоялись выборы губернатора, на которых победил Вениамин Кондратьев. В основной день голосования, 13 сентября, в крае также прошли 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах. На одном из избирательных участков в Краснодаре итоги выборов были отменены из-за нарушений.

За губернатора и краснодарских городских депутатов досрочно можно было проголосовать только 11 и 12 сентября 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года".

Судья Октябрьского райсуда Новороссийска пришел к выводу, что депутат гордумы от "Справедливой России" Михаил Ерохин получил от городского чиновника 2,8 миллиона рублей за то, чтобы повлиять на ход выборов в сентябре 2020 года, сообщил 9 августа "Кавказ. Реалии"*.

Согласно версии следствия, Ерохин должен был договориться с 15 кандидатами от партии "Справедливая Россия" о том, что за суммы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей они не будут посылать наблюдателей и препятствовать выборам. Также предлагалось снятие с выборов по собственному желанию некоторых зарегистрированных кандидатов и их отказ от агитации по их избирательным округам.

Следствие посчитало, что Ерохин выполнять обязательства не собирался, так как не имел реальной возможности повлиять на решения кандидатов в депутаты. При получении денег он был задержан сотрудниками краевого УФСБ. В суде Ерохин вину не признал, сообщило издание.

Михаил Ерохин был обвинен по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству). Приговор был оглашен 9 августа, говорится в карточке дела на сайте суда. Часть 4 статьи 159 предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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