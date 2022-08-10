Жильцы аварийной многоэтажки рассказали о борьбе с властями Сочи

10 августа 2022, 05:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администрация Сочи оспорила решения суда, вынесенные в пользу еще четырех собственников аварийного дома по улице Видовой. Жить в доме невозможно, так как в некоторых квартирах нет окон и дверей, срезаны батареи отопления, а власти предлагают квартиры в домах, которые находятся в аналогичном состоянии, рассказали жильцы. Они готовят возражения на апелляции мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в начале января собственники квартир в аварийном доме на Видовой улице рассказали, что получили от мэрии Сочи иски о снятии их с регистрационного учета и выселении из дома. Денег, которые дают чиновники, не хватит на приобретение аналогичного жилья в городе, пожаловались они. В мае 30 собственников квартир в доме обратились в суд с требованием к мэрии Сочи предоставить им благоустроенное жилье. 2 августа жительница дома Инна Крайняя рассказала, что выиграла суд, однако администрация Сочи оспорила решение.

В феврале 2020 года жители аварийной многоэтажки по улице Видовой в Сочи потребовали от администрации нового жилья. Дом дал трещину после дождей, но жильцы отказались переселяться в гостиницу, потребовав от властей письменных гарантий на новое жилье. Мэрия пообещала переселить их в новое жилье к концу года. Суд обязал чиновников предоставить им новое жилье еще три года назад, однако процесс переселения растянулся, а власти ранее уже предлагали людям переселиться в такие же аварийные квартиры, рассказали жильцы в ноябре 2021 года.

Администрация Сочи оспорила решения суда, вынесенные в пользу еще четырех собственников аварийного дома по улице Видовой. Власти подали апелляции на решение Хостинского районного суда в пользу семей Орловых, Бабиных, Гавриловых и Еременко.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала у дома 33 на улице Видовой, откуда переселяют жильцов, и у дома 2 по улице Мацестинской, куда чиновники предлагают собственникам переселиться.

В доме на Видовой практически нет окон. На стенах снаружи и внутри огромные трещины. На потолке, дверях, в коридорах и в квартирах плесень, грибок, стоит затхлый запах гнили и сырости. Проводка разорвана и торчит из стен, рамы выпадают из окон.

Примерно так же выглядит дом 2 по улице Мацестинская - но он не признан аварийным. При этом чиновники составляют акты о том, что жильцы дома 33 по Видовой отказываются переселяться в "новое жилье".

Как и ранее в случае Инны Крайней, суд вынес в отношении семей Орловых, Бабиных, Гавриловых и Еременко аналогичные решения - "иски удовлетворить и предоставить в собственность семьям благоустроенные квартиры общей площадью не менее 23 кв.м". Семьи готовят возражения на апелляции властей.

"Администрация подала первую апелляционную жалобу на решение в пользу нашей соседки Инны Крайней, а теперь нам сообщили, что апелляции поданы и на решения в пользу нас, тем самым затягивается процесс расселения, что открыто говорит о нежелании выполнять решения суда", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Оксана Еременко.

По ее словам, на одном из заседаний "судья сделал запрос об имеющемся жилье, свободном от третьих лиц". "Каково же было наше удивление, когда представитель администрации предоставил ответ на запрос с четырьмя квартирами по улицам Дарвина, Параллельной, Мацестинской, Фабрициуса. Мы не поленились и обошли данные адреса. При виде данных объектов мы испытали шок. Это старые, разрушающиеся здания, старее нашего дама. Всё комнаты с общими "удобствами" 12-13 кв.м", - рассказала Еременко.



Она отметила, что жильцы вынуждены пока оставаться "в полуразрушенном доме". "При переезде жителей, которые занимали комнаты по договорам соцнайма, рабочие сняли их окна и двери. На все наши обращения в ГДХА, администрацию города, к участковому никто не принял никаких мер. В доме срезаны батареи, нет горячей воды в квартирах. Как мы будем зимовать - большой вопрос", - сетует Еременко.

Лариса Бабина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на решение суда предоставить ей и ее двум несовершеннолетним детям жилье администрация города никак не реагирует.

"А тем временем приближается зима. И в этом доме оставаться жить не представляется возможным, так как в освободившихся квартирах срезали батареи, и отопления не будет. Квартиры взламывают, и в уже отселенные квартиры заселяются непонятные посторонние люди. Пока я до вечера на работе, мне страшно за детей. Что можно ожидать от таких граждан - непонятно. Дом разваливается, все вокруг течёт, в плесени", - рассказала она.



Ирина Орлова также выиграла суд. "Администрация обещала на суде купить благоустроенные квартиры, но вместо этого они теперь подсовывают нам ветхое, старое жильё в таком же состоянии, как и у нас. Скоро начнется отопительный сезон, но даже тепла у нас не будет <...> Я многодетная мать, воспитываю одна своих троих деток. Покупала жилье в этом доме по улица Видовой, 33 за счёт материнского капитала и своих сбережений. У нас было всё хорошо, но когда дом признали аварийным и соцнайм расселили в новый дом, нас с детками выселяют в самые худшие условия или предлагают очень маленькую компенсацию, которую люди ждут годами. Прошло пять лет, как я сужусь с чиновниками, чтобы они предоставили квартиру, все суды в мою пользу, но администрация не выполняет решения, аргументирует, что нет свободного жилья", - сказала она.

Надежда Гаврилова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в злополучном доме с мужем и двумя детьми. "На протяжении нескольких лет идут судебные разбирательства по расселению нас из аварийного дома. Все судебные разбирательства мы выиграли, и суд всегда принимал решения в нашу пользу. Но администрация не торопится исполнять решения суда и намеренно затягивает этот процесс, тем самым подвергая нас опасности. Ситуация по дому с каждым днем ухудшается, мы боимся за свои жизни и жизни наших детей. Дом в ужасном состоянии. Съезжающие жильцы, которые проживали у нас в доме по соцнайму, при переезде оставляют после себя горы мусора, срезанные батареи, выбитые двери и окна. Уже были не однократные случаи мародерства. Страшно оставлять свое жилье, уходя на работу. Страшно за наших детей", - отметила она.



Инна Крайняя, которая первой выиграла суд у администрации, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была вынуждена переехать на съемное жилье. "Я с ребёнком была вынуждена на днях уйти жить на съёмную квартиру, так как плесень, грибок, постоянная сырость на нашем первом этаже могут привести к необратимым последствиям для здоровья. Это скажет любой врач. Кроме того, существует постоянно угроза обрушения дома. Наш дом стал благодаря чиновникам пристанищем для бомжей, наркоманов, алкоголиков. Через месяц - осень, через два - начнётся отопительный сезон, который может не случиться, так как жильцы, которым дали квартиры в новом доме, поснимали окна, батареи, входные двери. Оставшиеся собственники в прямом смысле этого слова живут как бомжи", - возмущается она.

Собственники жилья сообщили, что готовят документы в Следственный комитет с требованием возбудить в отношении чиновников дела за халатное отношение к работе.

Напомним, что еще в ноябре 2021 года власти Сочи отчитались о том, что до конца года 230 жителей дома будут переселены в новостройку. "Сочинцам будут предоставлены жилые помещения не менее 28 квадратных метров, всего 86 однокомнатных и три двухкомнатные квартиры. Новоселье отпразднуют 230 человек", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

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