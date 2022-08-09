Родные Каракашева объявили сбор средств для оплаты адвоката

09 августа 2022, 19:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние крымского активиста Евгения Каракашева за время пребывания в чегемской колонии резко ухудшилось. Родственники и близкие Каракашева объявили сбор средств на адвоката, который будет добиваться лечения заключенного.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Евгений Каракашев в апреле 2019 года был приговорен к шести годам заключения по делу о публичных призывах к терроризму. В августе того же года Верховный суд России оставил приговор в силе. В колонию №1 его перевели осенью 2019 года. Каракашев пожаловался на изоляцию и давление в колонии. 8 августа 2020 года президиум Верховного суда отклонил кассационную жалобу на приговор Каракашеву. 13 мая Чегемский районный суд принял решение о переводе Каракашева на тюремный режим по представлению администрации колонии №1.

Каракашев жалуется на две старые травмы, сообщил сегодня Telegram-канал правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*. Каракашев обращался к врачу, еще находясь под арестом в крымском СИЗО, по поводу полного вывиха конца ключицы, в связи с чем делали операцию в 1995 году. Врач в СИЗО не назначил никакого лечения, предложил обезболивающее. Сейчас все симптомы и острая боль постоянно сохраняются, утихают только во время полного покоя и обездвижения. При движении слышен хруст и ощущается трение кости в плече. Летом 2021 года, уже в кабардинской колонии, Евгений обращался в санчасть – боль распространилась по всей спине, болела рука, часть спины и позвоночник, пальцы немели. Санчасть назначила симптоматическое лечение: обезболивающее, таблетки и уколы. Приглашенный травматолог диагностировал вывих ключицы – необходима операция (“после освобождения”), говорится в сообщении.

Также до ареста Каракашев получал поддерживающее лечение у невропатолога после сотрясения мозга 3 степени, которое получил в результате избиения в 2001 году. Евгений постоянно испытывает головную боль, болит теменная часть – сильно и резко, боль распространяется на всю голову, затылок, глаза. Также отмечается шум в ушах, постоянные головокружения, нарушается координация движения. Каракашев иногда держится за стену, чтобы сохранить равновесие, у него ухудшилась память, он забывает названия простых вещей, также расстроился сон, не может спать всю ночь. В санчасти колонии делали капельницы, от которых самочувствие немного улучшалось, говорится в сообщении.

В июле из-за высокого давления Каракашев не смог участвовать в судебном заседании – ему дали таблетки и сделали укол. Чувствуя ухудшение состояния, он написал заявление о проведении обследования – в июле взяли кровь из пальца, из вены на ВИЧ и гепатиты, сделали ЭКГ, однако результаты так и не известны, отмечается в сообщении.

Родственники Евгения обратились к адвокату, в Кабардино-Балкарии специалиста подходящего профиля не нашлось, поэтому обратились к адвокату из Ставрополя. Стоимость его услуг составляет 70 тысяч рублей и 12 тысяч за каждый выезд из Ставрополя в колонию в Кабардино-Балкарии. Первичный визит адвоката в колонию и адвокатский опрос Евгения Каракашева о состоянии здоровья стоил 25 тысяч рублей. В связи с этим родные и друзья Каракашева объявили сбор средств на оплату услуг адвоката, сообщил сегодня правозащитник Иван Асташин в воем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июля Чегемский районный суд прекратил дело о дискредитации российской армии против Евгения Каракашева, осужденного по делу о призывах к терроризму в интернете. Протокол на Каракашева был составлен в связи с его высказыванием в ходе утренней проверки в колонии. Суд прекратил дело за истечением срока давности,

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