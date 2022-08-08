Место ДТП в Нальчике. Скриншот сообщения в паблике chp.nalchik в Instagram*

08 августа 2022, 22:16

Пользователи соцсети раскритиковали водителей маршруток после ДТП в Нальчике

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители маршруток часто нарушают правила дорожного движения, ведут себя некультурно, из-за чего часто происходят аварии, отреагировали на ДТП с "Газелью" в Нальчике пользователи Instagram* из Кабардино-Балкарии. Они призвали вернуть на улицы города автобусы и троллейбусы.

Авария произошла сегодня на пересечении улиц Чернышевского и Головко в Нальчике.

"Произошло столкновение пассажирской "Газели" под управлением 57-летнего нальчанина и автомашины "Лада Веста" под управлением 64-летнего местного жителя", - сообщило МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

После столкновения "Газель", в которой находилось 12 пассажиров, опрокинулась на бок. По предварительным данным, водитель и три пассажирки микроавтобуса госпитализированы, говорится в сообщении. 

Сообщение об аварии было опубликовано также в паблике chp.nalchik в Instagram*, насчитывающем 338 тысяч подписчиков. По данным на 21.50 мск сегодня пользователи оставили перед ним 57 комментариев и 616 отметок "нравится".

Часть из них заявила, что считает "Газели" опасным транспортом. Они призвали вернуть на городские улицы автобусы и троллейбусы.

"Эти маршрутки с такой скоростью несутся, на просьбу ехать тише даже не реагируют. Самый опасный вид транспорта", - написал za_nalchik_ra.

"Верните троллейбусы и автобусы, и будет вам счастье - спокойно и уверено до места доедете", - предложил zalim_161

Другая часть пользователей считает, что аварии происходит из-за водителей, которые нарушают правила дорожного движения.

"Проблема в водителях, а не в самой маршрутке. На днях на малом автобусе водитель сначала, понимая, что машина делает разрешенный обгон, увеличил скорость, чем мог спровоцировать аварию на встречке, а потом ему мало было - втиснулся на перекрестке, сбил зеркала", - поделился yurist_nalchik.

"Маршрутки сплошь и рядом нарушают ПДД, вечно пытаются втиснуться в ряд стоящих на светофоре. Никто и ничто для них не авторитет и не закон", - поддержал его siriusandk.

"Водители маршруток - это, конечно, нечто. ПДД - это не про них. Когда подъезжаешь к светофору, они лезут во все ряды, постоянно перестраиваясь то вправо, то влево. Лезут внаглую. Если ты стоишь на перекрестке и пытаешься повернуть, маршрутка в жизни не даст тебе завершить маневр, на желтый прибавляют газу и пролетают", - пожаловалась murickmadridista

"Кавказский узел" ранее писал, что 16 мая при столкновении микроавтобуса Ford Transit и внедорожника Mercedes-Benz в Прохладненском районе пострадали восемь детей и пять взрослых.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Бывший сотрудник УФСБ осужден за совершение ДТП со смертельным исходом", "Калмыкия и Адыгея стали антилидерами среди регионов России по смертности в ДТП", "Шесть человек стали жертвами ДТП в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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