Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошел в Махачкале

08 августа 2022, 15:10

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Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в центре Махачкалы потребовал освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку, на которых также требуют остановить преследование журналистов и освободить политзаключенных. В частности, 25 июля такие пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и учредитель издания Магди Камалов. Прохожие и водители машин выражали поддержку пикетчикам, силовики не вмешивались, рассказали они.

Одиночный пикет прошел сегодня на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, неподалёку от комплекса зданий республиканских МВД и УФСБ, сообщает "Черновик".

"Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Сообщение проиллюстрировано фотографией Магомеда Магомедова, стоящего на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву!".

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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