07 августа 2022, 17:12

Мэрия Анапы ввела ограничения на купание в море

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Купание в море с надувными плавательными средствами и плавание на катамаранах запрещены в связи с усилением ветра, объявила администрация Анапы.

О запрете на купание с надувными плавательными средствами и использовании катамаранов администрация Анапы сообщила сегодня в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители и гости курорта, в связи с усилением отжимного (от берега к морю. – Прим. "Кавказского узла") северо-восточного ветра, использование надувных плавательных средств и катамаранов в море запрещено", - говорится в публикации.

К 17.10 мск под публикацией размещен один комментарий. "Большое вам спасибо, что предупреждаете! Это действительно важно! Вот только очень хотелось бы вас попросить, чтобы вы давали и информацию о снятии запрета. Или подскажите сайт (канал), где можно узнавать эту информацию", - написала Elena Podgornova, чей комментарий набрал пять отметок "нравится".

О запрете на купание мэрия Анапы сообщала в Telegram-канале также 1 августа. Тогда запрет был объяснен штормом и сильным донным течением. О снятии этого запрета мэрия в своем Telegram-канале к 17.10 мск 7 августа не сообщила.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Анапе солнечная погода без осадков, температура воздуха +32 градусов, скорость ветра 12 метров в секунду. В ночь на 8 августа осадков также не ожидается, температура воздуха снизится до +23 градусов, ветер стихнет до 11 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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