Азербайджан отверг обвинение в стрельбе на границе с Арменией

07 августа 2022, 14:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация о том, что азербайджанские военные открыли стрельбу на границе с Арменией и ранили солдата, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщило, что вечером 6 августа на боевой позиции, расположенной на восточном участке границы Армении, рядовой-срочник Нвер Геворгян получил ранение от выстрела с азербайджанской стороны. Угрозы его жизни нет, уточнило ведомство.

Информация Минобороны Армении о том, что военный получил ранение от выстрела с азербайджанской стороны границы, не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

"Заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении", - цитирует сообщение министерства АПА.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.