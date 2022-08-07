Нагорный Карабах заявил о нарушении режима перемирия

07 августа 2022, 10:59

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Позиции военных в Нагорном Карабахе сегодня ночь подверглись обстрелам на некоторых участках линии соприкосновения, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военного. Баку пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. Минобороны России вечером 4 августа заявило, что миротворцы за сутки зафиксировали в Нагорном Карабахе четыре нарушения режима прекращения огня. 5 августа Азербайджан и Нагорный Карабах заявили о новых обстрелах.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись полномасштабные боевые действия. В ночь на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны в нем договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

В ночь с 6 на 7 августа азербайджанские военные части нарушили режим прекращения огня на некоторых участках линии соприкосновения, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*. Во время обстрела было применено стрелковое оружие, отметило военное ведомство.

Вместе с российскими миротворцами ведется работа по стабилизации ситуации, говорится в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев по поводу заявления Минобороны Нагорного Карабаха о нарушении режима перемирия по состоянию на 10.50 мск сегодня нет.

Военнослужащие Азербайджана ранее уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. Это дало стратегическое преимущество Азербайджану, дополнительный контроль над Лачинским коридором, способность предотвратить возможную переброску в Карабах войск из Армении и установить КПП прямо на дороге из Армении в Карабах, отметили 5 августа опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. Сегодня Азербайджан заявил о взятии высоты Бузух.

Армянские аналитики Тигран Григорян и Наира Айрумян предположили, что Азербайджан боевыми действиями пытается ускорить выполнение трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить обсуждения его статуса. Карабахские военные проигрывают тактически военным Азербайджана, отметил армянский офицер в отставке, а российский военный эксперт Александр Перенджиев пояснил, что миротворцы не могут препятствовать Азербайджану, так как действуют в рамках регламента.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым . Он призвал срочно провести прямой диалог для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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