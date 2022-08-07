Народный защитник Грузии раскритиковала работу бесплатных столовых

07 августа 2022, 01:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работа бесплатных столовых для льготных категорий граждан в Грузии лишь местами соответствует минимальным требованиям, говорится в докладе офиса омбудсмена. Отмечается, в частности, отсутствие единых стандартов организации работы таких учреждений и различные суммы, выделяемые на них муниципалитетами.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария проверила качество питания в бесплатных столовых страны. Отчет был опубликован 6 августа.

В отчете указано, что офис омбудсмена провел мониторинг 59 бесплатных столовых в 25 муниципалитетах. "Практически во всех муниципалитетах реализуется программа бесплатного питания, что является важной услугой для реализации права на надлежащее питание", - говорится в докладе.

По оценке народного защитника, ситуация в некоторых муниципалитетах как с точки зрения службы доставки еды, так и с точки зрения соблюдения санитарно-гигиенических правил соответствует минимальных требованиям, однако общая картина неудовлетворительна. "В стране не существует единого стандарта организации и предоставления услуг бесплатных столовых, поэтому количество и калорийность подаваемых блюд, а также обязательные требования к организации, мерам безопасности и санитарно-гигиеническим гигиенические условия не установлены в качестве стандарта по всей стране. При реализации услуги не учитываются потребности в питании льготников, рацион в основном зависит от суммы денег, выделенных из бюджета. Соответственно, в меню не учитывается энергетическая ценность ужина, возраст получателей услуги, состояние здоровья, религиозные убеждения", - говорится в отчете.

Отмечается, что меню зачастую составляются не специалистами, оно не меняется длительное время. "Известны случаи, особенно в Тбилиси, когда бенефициары получают в столовых только хлеб. В частности, в определенные дни в тбилисских столовых, когда в меню только супы, льготники берут из столовой только хлеб. В меню только два дня в неделю предусмотрена питательная еда с мясом, поэтому спрос льготников в эти дни больше возрастает. Кроме того, следует отметить, что в некоторых столовых запрещено выносить только хлеб", - говорится в докладе.

Офис омбудсмена также отмечает, что в разных муниципалитетах выделяются разные суммы на такие столовые. Например, в Тбилиси это 1 лари и 30 тетри (около 50 центов, "что меньше дневной суммы, рассчитанной на одного получателя в регионах (например, в Боржоми - 2,47 лари, в Кутаиси - 2,50 лари, в Ахалцихе - 2,05 лари, в Самтредиа - 2,20 лари, в Телави - 2,65)".

Также отмечается, что бесплатные столовые расположены в административных центрах и туда непросто добраться жителям отдаленных деревень.

«Помимо основных списков получателей бесплатного питания, в некоторых муниципалитетах нет дополнительных списков. Соответственно, мэрия разъяснила ожидающим, что воспользоваться бесплатной едой они смогут только в случае исключения лица из основного списка в связи со смертью или другими причинами», - говорится в докладе омбудсмена.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал в бесплатной столовой на улице царицы Кетеван в Тбилиси. Как рассказала заведующая Жужуна, «столовая рассчитана на малоимущих людей, наши подопечные забирают готовые обеды и хлеб домой".

«Я уже три года получаю здесь еду. Правда, мне не нравится, когда дают каши. Но я ношу также еду одинокому старику в нашем дворе, и он доволен. Нам дают полбуханки хлеба в день. Хлеб хороший. Особенно хорошую еду мы получает по праздникам», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" получатель бесплатного питания Нателла.

В тот день в столовой выдавали большие куски отварной курятины, но Нателла рассказала, что мясо дают дважды в неделю.

Пенсионерка Нино рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уже год получает еду в бесплатной столовой. «Меня устраивает здешняя еда, но хотелось бы чтобы давали фрукты и овощи. Еще здесь есть правило: если не приходишь 10 дней, то тебя вычеркивают из списка», - рассказала она.

Пенсионер Парле сказал корреспонденту "Кавказского узла", что его устраивает еда, но ему трудно подниматься по лестнице в столовую. «Но сотрудницы столовой всегда выносят мне мои продукты», - сказал он.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.