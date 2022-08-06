Жители Зегдулети потребовали вернуть им пастбища

06 августа 2022, 00:56

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В селе Зегдулети Горийского муниципалитета жители провели акцию протеста, потребовав от властей вернуть им проданные в 2008 году пастбищные угодья. Они заявили, что не позволят собственнику земли вести сельскохозяйственные работы.

Как писал "Кавказский узел", жители села Зегдулети на Востоке Грузии потребовали от властей решения проблемы с продажей пастбища иностранному инвестору. Противники передачи в частную собственность пастбища перекрыли 4 декабря 2021 года местную трассу. Между силовиками и протестующими произошла стычка, когда сельчане попытались заблокировать еще одну дорогу. Один активист был задержан.

Заместитель мэра Горийского муниципалитета Тамаз Шиошвили 5 августа встретился с протестующими жителями Зегдулети, собравшимися в районе Садао. Часть жителей селения Зегдулети за последний год несколько раз проводила акции протеста, требуя вернуть селу пастбищные участки, сообщило 5 августа информационное агентство "Интерпресс Ньюс".

Часть жителей требует безоговорочного возврата селу проданных пастбищных угодий и не позволяет собственнику земли вести сельскохозяйственные работы. 75 га принадлежавших селу пастбищ в 2008 году были проданы гражданину Грузии, который вскоре продал земельный участок иностранному гражданину. В 2021 году те же пастбища были вновь проданы.

Представители правительства несколько раз встречались с жителями Зегдулети. В январе этого года нынешний собственник земли выразил готовность безвозмездно отдать часть площади (30 га) Садао в Зегдулети селу, однако местные жители предложение не приняли.

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