Житель Дагестана осужден условно за призывы к экстремизму в соцсети

05 августа 2022, 09:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ботлихский райсуд приговорил к одному году лишения свободы условно жителя села Тинди Цумадинского района, признав его виновным в призывах к экстремизму в соцсети.

По версии следствия, житель села Тинди Цумадинского района М. Шахбанов в мае 2021 года на своей странице в одной из соцсетей разместил материалы, содержащие публичные призывы к экстремизму, информировало 4 августа РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-служу управления ФСБ по Дагестану.

"Ботлихский районный суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком в один год без права администрирования ресурсов в сети "интернет" сроком на один год", – привел 4 августа сообщение пресс-службы "Нур".

В сообщении подчеркивается, что приговор суда уже вступил в силу. Комментариев от адвокатов осужденного относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" также писал, 15 июля стало известно, что Кизилюртовский районный суд Дагестана признал виновными по делу о публикации в интернете призывов к экстремизму жителя села Кироваул М. Абдулаева. Он был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.