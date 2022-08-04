Раздача питьевой воды организована в районе пункта пропуска "Верхний Ларс"

04 августа 2022, 12:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники частной компании раздают воду водителям и пассажирам машин, пересекающих российско-грузинскую границу. Для пересечения границы приходится много часов стоять пробке, указали пользователи соцсети. Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, заверило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля водители пожаловались на заторы на КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской границе. 29 июля они рассказали, что многокилометровые пробки на пункте пропуска растут. Длина затора до границы с Россией составляет около 30 километров, уточнили тогда грузинские пограничники. На 1 августа в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось 1820 машин. Людям приходится по 12 часов стоять в заторах, которые возникают по вине тех, кто нарушает правила прохождения через границу, заявили водители.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

"По состоянию на 07.00 (мск) 4 августа Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

При этом ведомство рекомендовало водителям "планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки и в случае необходимости пользоваться альтернативными путями следования".

Сотрудники частной компании организовали раздачу питьевой воды в районе контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс". В общей сложности водителям и пассажирам пересекающих российско-грузинскую границу транспортных средств раздали порядка 500 упаковок воды, сказано в сообщении, опубликованном 3 августа в паблике "Новости Владикавказа и Алании" в Instagram*.

Там же опубликовано видео, снятое из проезжающей машины. На кадрах видны большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. Комментаторы поста поддержали инициативу с раздачей воды, но отметили, что проблема проезда через КПП остается нерешенной. "Спасибо им [сотрудникам компании] за помощь и неравнодушие. Надо организовывать пропускные пункты. Бедный народ", - написала пользователь под ником tuaeva8132. "Это сейчас очень актуально. Взрослые с детьми под палящим солнцем часами стоят. Когда уже этот бардак закончится? Спасибо компании [за раздачу воды]", - отметила d_dzagoeva. "[...] может кто-нибудь из верхов в конце концов разрешит эту чертову проблему с пересечением границы?", - возмутилась kozaeva4735. За 19 часов пост с видео набрал 3029 отметок "нравится" и 132 комментария.

Информацией о проезде через контрольно-пропускной пункт делятся и пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)", насчитывающей 78 523 участника.

"Вчера (3 августа) из Владикавказа в Тбилиси на микроавтобусе. Пробка начинается в 2.2 км от российской границы...", - написала Наталья Фоменкова. "Со стороны России с 05:45 утра осталось 400 метров до границы", - сообщила Ситора Махмудова примерно в 10.40 мск. "Вчера 03.08 встали в очередь... В 6.30 утра в тоннеле на нейтралке стояли 2-3 часа", - поделилась Алина Авзалова.

Тина Тиркия рассказала, что при въезде в Россию пришлось отстоять шестичасовую пробку. "Все время указано грузинское: 4:40 (3:40 мск) встали в пробку у тоннеля перед грузинским КПП. 6:32 подъехали к грузинскому КПП. 6:55 прошли грузинскую границу, встали в пробку. 10:33 подъехали к КПП России. 10:46 выехали с КПП России [...]. На российском КПП из машины выходили все, включая водителя, и шли в здание на паспортный контроль, водителей пропускали без очереди, потом осматривали машину, просто посмотрели, не просили ничего вынимать", - проинформировала участница группы.

"Краю не видно, стоят еще в КБР, около 1500 грузовиков", - написал Вадик Классный примерно в 10.40 мск. "И из Грузии так же", - прокомментировал в то же время Евгений Стороженко.

Видео с онлайн-камер на КПП "Верхний Ларс", отражающее ситуацию на Военно-Грузинской дороге, на 12.10 мск недоступно. На интерактивной карте, размещенной на сайте "Край земли", видны заторы, отмеченные красным и бордовым цветами. "Красный и бордовый цвета говорят о сильном заторе, оранжевый - об умеренном, зеленый цвет означает, что ситуация на границе спокойная, все чисто. Информация обновляется каждые 1-2 минуты", - говорится в пояснительной информации к карте.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.