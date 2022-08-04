Конституционный суд вернул в парламент Абхазии запрос о передаче госдачи "Пицунда" России

04 августа 2022, 01:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Материалы по соглашению о передаче госдачи "Пицунда" России возвращены депутатам, при этом суд предложил им изложить в обращении свою позицию по поставленному вопросу. На исправление документов парламенту дается три дня.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Часть абхазских политиков указала на недопустимость отчуждения народного имущества, а другая часть подчеркнула, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли Абхазии.

Конституционный суд Абхазии вернул в парламент запрос и материалы по соглашению о передаче госдачи "Пицунда" России. Согласно определению и.о. руководителя аппарата КС, который сослался на Кодекс о конституционной юрисдикции, заявитель в обращении должен привести свою позицию по поставленному вопросу и дать ее правовое обоснование. К тому же в запросе парламента не указаны положения, которые противоречили бы Конституции Абхазии, сообщила 3 августа "Абхазия-Информ".

Заявитель имеет право в течение трех дней обжаловать возвращение запроса, а также вновь направить обращение в Конституционный суд после устранения перечисленных недостатков.

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил.

"Кавказский узел" писал ранее, что в соответствии с соглашением России безвозмездно будут переданы дача "Пицунда", земельный участок в 180 гектаров и прилегающая к нему акватория моря. Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии его отчуждать нельзя. "Правовой статус Пицундской госдачи в достаточной степени регулируется действующим соглашением от 1995 года, и он предоставляет широкие возможности дружественной России для свободного пользования этим объектом".

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