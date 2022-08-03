Нагорный Карабах сообщил о гибели двух военных

03 августа 2022, 20:49

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Число карабахских военных, погибших сегодня в результате обстрелов со стороны Азербайджана, возросло до двух, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", операция "Возмездие" проведена сегодня в Нагорном Карабахе в ответ на убийство азербайджанского военнослужащего, сообщило Минобороны Азербайджана, отчитавшись об убитых с армянской стороны и о занятии азербайджанской армией господствующих высот. Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии. По данным ведомства, стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России, в направлении Лачинского района. Азербайджанская армия применила на линии соприкосновения ударные беспилотники, в результате погиб военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха, 15 военных получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщило Минобороны непризнанной республики.

В результате сегодняшних обстрелов погибли двое карабахских военных, проинформировало Минобороны Нагорного Карабаха. "Начиная с 09.00 (08.00 мск), азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, с применением минометов, гранатометов и ударных БПЛА обстреляли военные позиции и место постоянного пребывания одной из воинских частей, в результате чего погибли военнослужащие-контрактники Армии обороны Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") Гурген Габриелян и Артур Хачатрян. Еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени", - говорится в заявлении ведомства.

Ситуация на границе стабильно напряженная, заявили в Минобороны. "Принимаются меры по стабилизации ситуации с командованием российских войск, выполняющих миротворческую миссию", - отмечается в пресс-релизе ведомства. Оперативно-тактическая обстановка "относительно стабильна, но остается напряженной", следует из заявления пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию. Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.