"Профсоюз журналистов и работников СМИ" оштрафован за дискредитацию армии

03 августа 2022, 16:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве оштрафовал на 500 тысяч рублей созданный после нападения на журналистов в Ингушетии "Профсоюз журналистов и работников СМИ", признав дискредитацией военных публикации на сайте профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля в Мосгорсуде прошло предварительное заседание по иску прокуратуры Москвы о ликвидации межрегиональной организации "Профсоюз журналистов и работников СМИ", работа которой была приостановлена 4 июля по решению суда в связи с возбуждением административного дела по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Поводом для возбуждения дела названа публикация на сайте организации. По словам адвоката Максима Крупского, профсоюз не был проинформирован ни об иске, ни о возбуждении административного дела, хотя эти процедуры являются обязательными.

Таганский райсуд Москвы оштрафовал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» на 500 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, сообщил адвокат Максим Крупский. "Согласно буквальному содержанию позиции обвинения, организацию привлекли к ответственности за "распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины"", - написал он на своей странице в Facebook*.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Заседание суда состоялось сегодня, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда. Там же опубликован текст постановления по делу об административном правонарушении. Согласно документу, на официальном сайте профсоюза были размещены информационные материалы, направленные "в адрес неопределенного круга граждан, явно с целью тиражирования и распространения идей, связанных с негативным отношением к проводимой Российской Федерацией специальной военной операции".

"Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня получения копии настоящего постановления", - говорится в тексте постановления. Сумма штрафа в опубликованном документе не указана и заменена словом "сумма".

Напомним, «Профсоюз журналистов и работников СМИ» возник в связи с нападением на правозащитников и журналистов на границе Ингушетии и Чечни, совершённым 9 марта 2016 года. Тогда были избиты восемь правозащитников и журналистов, а также водитель микроавтобуса Сводной мобильной группы, который вез их из Беслана в Грозный.

Членами профсоюза являются более 600 журналистов, основная их часть – это работники независимых СМИ из примерно 40 регионов России. У организации есть 11 самостоятельных региональных подразделений. В СКФО и ЮФО у профсоюза нет первичных организаций, однако профсоюз проводил кампании в поддержку дагестанских журналистов Светланы Анохиной и Абдулмумина Гаджиева, дагестанской газеты «Черновик», ингушского издания «Фортанга» и ингушской активистки Зарифы Саутиевой, рассказал ранее "Кавказскому узлу" представитель профсоюза Андрей Жвирблис. Кроме того, по его словам, профсоюз обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку по фактам обвинений и угроз со стороны руководства Чечни в адрес «Новой газеты», «Дождя»** и журналистки Елены Милашиной.

Прокуратура в требовании о ликвидации профсоюза заявила, что «деятельность профсоюза влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству». При этом представители прокуратуры не пояснили свою позицию ни в ходе заседания, ни ранее, сообщил адвокат Максим Крупский.

Проанализировав иск ведомства, Максим Крупский 13 июля выделил основные претензии к профсоюзу. В их числе размещение на сайте профсоюза публикаций, дискредитирующих Вооруженные силы, размещение фейков о спецоперации на сайте газеты «Псковская губерния», главным редактором которой является член профсоюза Денис Камалягин, поддержка журналистов Ивана Сафронова и обвиненной в оправдании терроризма Светланы Прокопьевой, привлечение членов профсоюза к административной ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях в поддержку журналистов, сбор денег в поддержку «Медузы»** и «ОВД-Инфо»***, а также несоответствие устава профсоюза требованиям законодательства и неуплата членами профсоюза членских взносов. Секретарь профбюро профсоюза Андрей Жвирблис назвал требование прокуратуры "сумбурным".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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