Суд вынес решение об аресте Аветика Чалабяна

03 августа 2022, 13:11

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Защита армянского оппозиционера Аветика Чалабяна назвала решение суда об аресте политическим. Судья принял решение под покровительством властей, заявил сам Чалабян.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Аветик Чалабян был арестован на два месяца по делу о попытке подкупа председателя студсовета Аграрного университета в Ереване с целью мобилизовать студентов на протестные акции. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят таким образом запугать участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Надзорный прокурор отказался утверждать обвинительное заключение по делу Чалабяна и вернул материалы дела следствию. 27 июля Чалабяна освободили из заключения, поскольку срок его содержания под стражей истек и не был продлен. 1 августа в ереванском суде продолжилось разбирательство по делу Чалабяна. Защита подала ходатайство об отводе судьи Мнацакана Мартиросяна, обвинив его в пристрастности, однако судья отказал адвокатам в прошении.

Сегодня суд постановил арестовать Аветика Чалабяна на три месяца, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир судебного заседания на портале News.am.

Гособвинитель, в свою очередь, ходатайствовал об изменении меры пресечения в виде залога, сумма которого была оставлена на усмотрение суда.

Адвокат Аветика Чалабяна Вараздат Арутюнян заявил на суде, что для применения меры пресечения необходимо обоснованное подозрение, которого в данном деле, по его словам, нет. "Суд необоснованно счел высоким риск воспрепятствования следствию и применил меру пресечения - арест. Суд пришел к этому выводу, не учитывая, что какого-либо факта, что Чалабян воспрепятствует следствию, нет", - отметила адвокат.

По ее словам, это свидетельствует, что "уголовное дело Чалабяна - политическое, а суд - механизм, призванный арестовать за политические взгляды".

Уголовно-процессуальный кодекс запрещает повторный арест, заявил сам Аветик Чалабян. По его словам, нет никакого обоснования для заключения под стражу. "Это заказ властей. Нет ни одного судьи, который бы принял такое решение без покровительства властей", - уверен он.

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