Информация о минировании ереванского метро оказалась ложной

03 августа 2022, 00:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кинологи и саперы проверили все станции метрополитена Еревана и не обнаружили там взрывных устройств.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа работа метро была остановлена после информации о заложенном взрывном устройстве, пассажиры эвакуированы. Остановка работы метро в связи с сообщением о минировании стала второй за последние две недели. Жители Еревана считают, что такие сообщения поступают с целью напугать людей на фоне обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе.

Вечером 1 августа Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что Армия обороны непризнанной республики пресекла попытки азербайджанских военных перейти линию соприкосновения, однако оборонное ведомство Азербайджана опровергло это заявление. Позднее Минобороны Нагорного Карабаха также заявило, что сведения о боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и потерях среди военных, распространённые в СМИ и в соцсетях, не соответствуют действительности. Позднее Минобороны Нагорного Карабаха заявило о ранении военнослужащего на линии соприкосновения. В конце июля стороны карабахского конфликта обвиняли друг друга в обстрелах.

Сообщение о бомбе в метро оказалось ложным, сообщила 3 августа пресс-служба ереванского метрополитена. В сообщении говорится, что кинологи и инженерно-саперная группа обследовали все станции метро, взрывных устройств не найдено.

Пресс-служба также информировала, что метрополитен возобновит работу 3 августа с 07.00 по местному времени (06.00 мск).

Напомним, 2 августа в МЧС Армении также поступила информация о заложенной взрывчатке в здании городского муниципалитета, аэропорта Звартноц, здании парламента, метро и на других важных военных и гражданских объектах. Вечером спасатели сообщили, что в аэропорту Звартноц и в столичной мэрии бомбы обнаружены не были.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля работа метрополитена в Ереване была приостановлена на несколько часов после того, как машинисты отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты.

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