Ереванцы связали сообщения о минировании метро с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха

02 августа 2022, 22:25

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Работа метро остановлена второй раз за последние две недели после информации о заложенном взрывном устройстве, пассажиры эвакуированы. Жители Еревана считают, что такие сообщения поступают с целью напугать людей на фоне обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе.

В МЧС Армении поступила информация о заложенной взрывчатке в здании городского муниципалитета, аэропорта Звартноц, здании парламента, метро и на других важных военных и гражданских объектах.

По каждому адресу выехали пожарно-спасательные бригады, кинологи, саперы, ведутся поисковые работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". В аэропорту Звартноц и в столичной мэрии бомбы не обнаружены, сообщило ведомство.

Работа метро приостановлена, станции закрыты, все пассажиры эвакуированы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в столичном метрополитене.

Астхик Сейранян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что планировала на метро вернуться домой, но уже на работе прочла новость о бомбе. "Не стала узнавать, закрыли метро или нет, поехала домой на автобусе. Подобная информация [о заложенной бомбе] уже появлялась, пока ничего серьезного не произошло. Надеюсь, так будет и в этот раз", - сказала она.

Это уже второе сообщение о бомбе за две недели. МЧС Армении сообщило, что 20 июля метрополитен в Ереване был закрыт из-за сообщения из-за минирования всех станций. Движение поездов ереванского метрополитена было приостановлено, рассказала тогда корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Ереванского метро Татев Хачатрян. По ее словам, пассажиры метрополитена были эвакуированы. В результате поисков взрывные устройства не были обнаружены, сообщили "Новости Армении".

"Если это очередная "шутка", то правоохранители обязаны поймать этого шутника и строго наказать, потому что Армения и так переживает сложные времена, и без того круглые сутки в напряженном состоянии", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Карине Карапетян.

Вилен Данибекян считает, что такие сообщения нельзя игнорировать, их надо тщательно проверять, поскольку "со всех сторон идет атака на Армению с целью принудить ее пойти на судьбоносные уступки в регионе".

"Вчера была провокация в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), до сих пор там напряженно. Сегодня появилась информация о заложенных бомбах в Ереване. И это на фоне активных переговоров между Арменией, Россией, Азербайджаном и Турцией. Я связываю эти события друг с другом. Нас хотят напугать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вечером 1 августа Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что Армия обороны непризнанной республики пресекла попытки азербайджанских военных перейти линию соприкосновения, однако оборонное ведомство Азербайджана опровергло это заявление. Позднее Минобороны Нагорного Карабаха также заявило, что сведения о боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и потерях среди военных, распространённые в СМИ и в соцсетях, не соответствуют действительности. Позднее Минобороны Нагорного Карабаха заявило о ранении военнослужащего на линии соприкосновения. В конце июля стороны карабахского конфликта обвиняли друг друга в обстрелах.

Я не думаю, что это кто-то местный часто названивает и сообщает о заложенной бомбе, сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Мариам Аршакян.

"У местных нет мотивации таким образом терроризировать народ. Я почти уверена, что тут замешаны [другие страны, которые] сообща действуют против нас", - отметила она.

Сторонники оппозиции в Армении с 25 апреля регулярно проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра. Возмущение вызвало заявление Пашиняна, который 13 апреля допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха и сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. У протестного движения нет широкой общественной поддержки, и уличные протесты могут сойти на нет, если оппозиция не перейдет к содержательным изменениям, указали в июне политологи.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля работа метрополитена в Ереване была приостановлена на несколько часов после того, как машинисты отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты.

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