Нагорный Карабах обвинил военных Азербайджана в провокациях

01 августа 2022, 21:00

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Армия обороны Нагорного Карабаха сегодня пресекла попытки азербайджанских военных перейти линию соприкосновения, сообщило Минобороны непризнанной республики. Оборонное ведомство Азербайджана опровергло это заявление.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 31 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле азербайджанских позиций около села Амиранлар Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни) с территории, где размещены российские миротворцы. Минобороны Нагорного Карабаха назвало эту информацию не соответствующей действительности.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха, сегодня начиная с 09.00 утра на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны непризнанной республики азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки перейти линию соприкосновения, которые были пресечены силами подразделений Армии обороны. "С армянской стороны потерь нет. Ситуация остается напряженной. Подробная информация о случившемся передана командованию российских миротворческих сил", – говорится в сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха.

Армия обороны – официальное название вооружённых сил Нагорного Карабаха, в нее входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и силы ПВО, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".

Минобороны Азербайджана информацию о перестрелке в Нагорном Карабахе отвергло. "Распространяемая в армянских СМИ информация о якобы обстрелах подразделениями азербайджанской армии в направлении незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной, провокационной и преследует цели введения в заблуждение", – сказано в сообщении на официальной странице Минобороны Азербайджана в Facebook*, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Российские миротворцы, в свою очередь, сообщили об отсутствии нарушений прекращения огня. "Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", – говорится в сегодняшней информации на сайте Минобороны России.