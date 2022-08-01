01 августа 2022, 21:00
Нагорный Карабах обвинил военных Азербайджана в провокациях
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Армия обороны Нагорного Карабаха сегодня пресекла попытки азербайджанских военных перейти линию соприкосновения, сообщило Минобороны непризнанной республики. Оборонное ведомство Азербайджана опровергло это заявление.
Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 31 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле азербайджанских позиций около села Амиранлар Ходжавендского района (армянское название Ходжавенда – Мартуни) с территории, где размещены российские миротворцы. Минобороны Нагорного Карабаха назвало эту информацию не соответствующей действительности.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха, сегодня начиная с 09.00 утра на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны непризнанной республики азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки перейти линию соприкосновения, которые были пресечены силами подразделений Армии обороны. "С армянской стороны потерь нет. Ситуация остается напряженной. Подробная информация о случившемся передана командованию российских миротворческих сил", – говорится в сообщении на сайте министерства обороны Нагорного Карабаха.
Армия обороны – официальное название вооружённых сил Нагорного Карабаха, в нее входят мотопехотные, танковые, артиллерийские части и подразделения и силы ПВО, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".
Минобороны Азербайджана информацию о перестрелке в Нагорном Карабахе отвергло. "Распространяемая в армянских СМИ информация о якобы обстрелах подразделениями азербайджанской армии в направлении незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной, провокационной и преследует цели введения в заблуждение", – сказано в сообщении на официальной странице Минобороны Азербайджана в Facebook*, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".
Российские миротворцы, в свою очередь, сообщили об отсутствии нарушений прекращения огня. "Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", – говорится в сегодняшней информации на сайте Минобороны России.
Какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.
Напомним, полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении. Они договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.
Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.
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Автор: Алвард Григорян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"