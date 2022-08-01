Тбилиси. Фото https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Tbilisi_collage.png

01 августа 2022, 09:27

Специалисты раскритиковали отчет властей Грузии о росте экономики

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Статагенство Грузии рапортовало о росте экономики страны в июне. На цифры статистики влияют денежные переводы из-за границы, в то время как в Грузии идет спад ряда отраслей и растет число безработных. Реальный сектор экономики страны не развивается, считают грузинские экономисты.

По данным Статагенства Грузии, в июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года, в стране рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 7,2%. Рост ВВП страны за первое полугодие текущего года при этом составил 10,5%, сообщил 31 июля в прямом эфире телеканала "Мтавари архи" руководитель агентства Гогита Тодрадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Тому, что экономика Грузии растет, нет доказательств, считает экономист Ника Шенгелия. "Нет доказательств экономического роста. Много жителей Грузии уезжают из страны, так как не могут найти работу. Чтобы понять, [что сведения о росте ВВП необоснованные], не нужно долго рассуждать. Во-первых, инфляция выше экономического роста, выросли цены, увеличился реэкспорт, все это отражается в расчете ВВП", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик добавил, что на статистику влияют иностранные денежные переводы. По официальным данным в месяц в Грузию поступает в среднем 500 млн долларов. К этому добавляются неофициальные поступления примерно на такую же сумму.

"То есть в нашу экономику поступают деньги извне, деньги, которые здесь не производились. Это деньги, которые генерирует карточная электронная коммерция, и если что-то продается в магазинах и оплачивается в сервисе, то около 40% приходится на эти деньги. И эти данные включены в ВВП, и власти нам говорят, что экономика растет", – пояснил экономист.

При этом известно, что наблюдается спад в обрабатывающей промышленности и строительстве. "Это сферы, в которых должны работать люди и создаваться продукты. Поэтому роста в секторах реальной экономики нет", – подчеркнул Шенгелия

Сведения, что экономика Грузии растет, выглядят сомнительно на фоне того, что не сокращается число безработных, отметил экономист Демур Гиорхелидзе. "Как может быть экономический рост и не расти число занятых? Этот рост для правительства, но не для Грузии. Рост цен продолжается. Может и не будет скачкообразного скачка цен, но цены будут повышаться, и этот процесс не остановить", – написал 31 июля на своей странице в Facebook* Гиорхелидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Данные о росте ВВП Грузии за июнь выглядят сомнительными на фоне роста числа жителей с низким доходом, отметил профессор грузинского Университета бизнеса и технологий Ираклий Макацария. "В стране растет бедность. Если экономика растет, то это должно отражаться на уровне жизни населения. Также катастрофически растет миграция. Люди уезжают из Грузии, чтобы зарабатывать и содержать семьи. Все это реально отражает уровень жизни в стране. Ко всему этому нужно добавить высокие цены и высокий уровень инфляции в стране", – сказал 31 июля в эфире телеканала "Формула" Макацария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля Статагенство Грузии информировало, что в первом полугодии цены выросли на продукты, жилье, транспорт и коммунальные услуги, а власти страны объяснили инфляцию общим ростом экономики Грузии, который в январе-июне составил около 11 процентов. При этом жители Тбилиси тогда пожаловались, что из-за ощутимого повышения цен им приходится экономить, в том числе на продуктах и отоплении в холодное время года.

Напомним, по данным Статагенства Грузии в июне годовая инфляция в стране составила 12,8%. Цены повысились на хлеб и хлебобулочные изделия (35%), овощи (33,4%), фрукты (31,8%), молоко, сыр и яйца (19,5%), и прочие продукты. Также выросли цены на транспортные услуги (14,1%) и автомобили (6,2%), коммунальные услуги (13%) и аренду жилья (26,2%), следует из данных на сайте агентства, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Торговцы рынка потребовали от мэрии Тбилиси снизить арендную плату", "Власти пообещали компенсации потерявшим урожай виноградарям Кахетии", "Экономисты возложили на Нацбанк Грузии вину за ухудшение ситуации в стране".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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