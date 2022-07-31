Зрители раскритиковали организацию морского парада в Каспийске

31 июля 2022, 16:49

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Парад кораблей Каспийской флотилии, прошедший сегодня по случаю Дня военно-морского флота, собрал, по данным Росгвардии, более 25 тысяч жителей и гостей Каспийска. Парад начался на полчаса позже обещанного времени, а береговые орудия были расположены слишком близко к набережной, где собрались люди, пожаловались зрители.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году в Каспийске также прошел парад, посвященный Дню Военно-морского флота, в нем приняли участие 25 боевых кораблей и катеров и более 1,5 тысячи военнослужащих. За парадом наблюдали зрители, собравшиеся на набережных.

В июле 2020 года в Каспийске впервые прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ, в нем приняли участие около 1,8 тысячи военнослужащих. Наблюдать за представлением пришли тысячи жителей и гостей города.

Начало военно-морского парада, приуроченного ко Дню ВМФ в Каспийске, где уже третий год базируется Каспийская флотилия, было назначено на 10 мск, однако задолго до этого времени вся набережная города была заполнена людьми, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на набережной.

Проход на набережную был свободен, за исключением небольшого участка у развлекательного центра «Москва», куда попасть можно было только по пригласительным. На этом участке была организована сцена для официальной части торжеств, а также театрализованных постановлений.

Официально открытие парада состоялось в 10.30 мск, что вызвало недовольство у некоторых зрителей. "Зачем говорить одно, а начинать позже. Все же с детьми, на солнцпеке", - сказала, в частности, одна из пришедших на набережную.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Каспийске без осадков, температура воздуха +27 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 1 августа ожидается слабый дождь, температура воздуха снизится до +25 градусов, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В мероприятии приняли участие около 40 кораблей, катеров и судов, более 20 единиц военной и специальной техники. Зрителям был представлен в том числе и малый ракетный корабль «Углич», который в 2015 году из акватории Каспийского моря наносил удары по объектам инфраструктуры международных террористических организаций в Сирии.

Зрителям были продемонстрированы возможности кораблей флотилии. В частности, было показано, как создается проход по минным заграждениям, наносятся удары по целям на воде и в воздухе. Также на параде выступили морские пехотинцы, высадившиеся на берег для отражения нападения условных террористов.

В военно-морском параде приняли участие более 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, а также более 200 военнослужащих, сообщила сегодня пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии в публикации об охране порядка во время парада. "Для участия в параде в Каспийск также прибыли иранские и азербайджанские военные корабли. Военнослужащие показали десять различных эпизодов боевых действий. […] Морское представление смогли посмотреть свыше 25 тысяч жителей и гостей Каспийска", - говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» зрители отметили зрелищность парада. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Полностью весь парад я посмотреть не смог, было очень жарко на солнце. Но та часть, которую я застал, мне очень понравилась. Правда, не совсем было понятно, почему именно так движутся корабли. С берега казалось, что все это как-то хаотично. То идут навстречу друг другу, то потом собрались в одном месте. А само зрелище было впечатляющим, была и стрельба, и имитация боя", - рассказал житель Махачкалы Гасан.

Житель Каспийска Магомед пришел на парад, чтобы показать корабли своему пятилетнему сыну. "Людей очень много пришло. Я думал, моему сыну очень понравится, но он начал капризничать, пришлось уйти до завершения парада. Видимо, ребенок еще слишком маленький для этого, потому что мне сам парад очень понравился", - сказал он.

Зрительница Ирина призналась, что не знала о предстоящем параде. "Я даже не знала, что сегодня будет парад. Пришла на море купаться, а тут столько кораблей. Все это конечно, красиво - выстрелы, стрельба... Правда, выстрелы из пушек с берега немного оглушили. Лучше бы, конечно, они стреляли подальше от того места, где собрались люди", - посетовала девушка.

Другая зрительница, жительница Каспийска, отметив важность проведения парадов, предположила, что после стрельб в море гибнет много рыбы. "Мертвую рыбу выбрасывает на берег, и она там гниет", - сказала она.

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