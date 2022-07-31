Открытие хостела в древней башне в Северной Осетии возмутило пользователей соцсети

31 июля 2022, 11:16

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Хостел в селении Камунта Северной Осетии, часть которого встроены в средневековую башню в Северной Осетии, может разрушить историческую постройку, предположили пользователи Facebook*, отреагировав на новость об открытии мини-отеля. Они также усомнились в законности подобного использования башни.

Мини-отель был открыт в селе Камунта на высоте 2 000 метров над уровнем моря.

Хостел встроен в часть фасада средневековой оборонительной башни, которой больше трехсот лет, сообщила 28 июля со ссылкой на владельца «Камунта хостел» Аслана Каргинова Ossetia News в своем Telegram-канале.

Проект предпринимателя поддержала глава Росстуризма Зарина Догузова. «Считаю, что молодец [...] На мой скромный вкус — очень атмосферно, аутентично и душевно», - процитировало ее издание.

Пользователь соцсети Facebook* Лаура Сокаева высказала обеспокоенность в связи с тем, что часть хостела встроена в древнюю башню. "Пишут, что "семейный мини-отель органично встроен в часть фасада оборонительной башни, которой больше трехсот лет". И тут возникает вопрос: насколько это законно встраивать в старинную башню хостел?" - написала он в посте на своей странице в соцсети.

Она согласилась, что "идея отличная - от туристов отбоя не будет, при этом выразив надежду, что башня не пострадала. Тут важно и туризм развить, и историю сохранить. Пока же сплошные перекосы", - считает Сокаева.

Часть пользователе поддержала ее. "Та же мысль...Так разве можно? Почему не рядом?" - возмутилась Лариса Чилахсаева. "Боюсь от того. что делают там ( в исторических строениях) рестораны, окна они теряют первозданность", - отметила Maya Sekinaeva.

"А мне нравится", - отреагировала на новость об открытии хотела пользователь Татьяна Кувшинова.

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