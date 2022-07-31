31 июля 2022, 10:16
Пользователи соцсети призвали наказать причастных к уничтожению уличного фортепиано в Волжском
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Неизвестные разбили фортепиано, установленное активистами на улице в Волжском. Необходимо найти тех, кто это сделал, заставить их возместить ущерб и наказать, считают пользователи соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел 29 июля в 10-м микрорайоне на площади Труда в Волжском.
Фортепиано, установленное активистами в рамках арт-акции художника Люка Джеррама, было разрисовано и опрокинуто на асфальт неизвестными, сообщили 30 июля "Новости Волгограда".
Представитель танцевального коллектива «Ляси-Тряси», установившего фортепиано, Владимир сказал, что "это было ожидаемо".
"Но мы собираемся еще два поставить. В планах много, но сейчас готовы только два... То, что случилось, нас ни сколько не демотивирует. Камер, к сожалению, там нет. В полицию мы заявление не писали", - привело его слова V1.
Владимир сказал, что фортепиано планируется установить в парке «Волжский» и в парке «Новый город».
Он также отметил, что на площади Труда музыкальный инструмент был установлен 9 июля. "Художник Люк Джеррам в 2008 году создал концепцию установки уличных пианино в разных местах города в качестве художественной инсталляции, которая побуждает людей использовать инструмент, независимо от их навыков и мастерства", - пояснил активист.
Пользователи паблика "Жесть Волжский", где 30 июня было опубликовано сообщение о разбитом фортепиано, высказали сожаление, что фортепиано поломано. По данным на 10.00 мск сегодня сообщение набрало 368 комментариев и 782 "лайка".
"Человек для города постарался, а они... не чтят труд", - написал Владимир Клюшников.
Авторы комментариев призвали наказать вандалов, предположив, что это могли сделать подростки.
"Вычислить, заставить возместить и мести месяц эту улицу, на которой накосил. К стыду призвать прилюдно, внутри то они всё равно люди", - предложил Павел Привалов.
"Нужно кардинально ужесточать ответственность для малолеток, они творят гораздо больше чем совершеннолетние граждане, зная, что ответственности для них почти никакой не предусмотрено!" - написал Андрей Колесников.
"Сделайте срок за вандализм, и пусть не будет ограничения в возрасте или штрафа в 1000 раз выше себестоимости. Может, тогда родители будут обращать внимание на детей", - написала Светлана Парфёнова.
Некоторые пользователи призвали не обвинять голословно подростков. "Ну почему сразу молодёжь, так же могли взрослые люди в неадекватном состояние сломать", - считает Ева Сквайзесова.
Часть пользователей отметила, что устанавливать фортепиано на улице было плохой идеей. "Незадолго до этого там работало клавиш шесть-семь и то, только отвечающие за высокие ноты. Не вижу смысла ставить подобное, если ломают здесь все", - написал Дмитрий Легендарный.
Кавказский узел" также писал, что 16 сентября 2019 года в парке памяти села Аксай Октябрьского района на знаке в память о жертвах Холокоста был нарисован желтой краской крест, полиция начала расследование дела по статье о вандализме. Суд назначил 280 часов обязательных работ Вячеславу Котенко, которого признал виновным в вандализме. Суд установил, что житель Аксая не был антисемитом, сказала председатель Волгоградского еврейского общинного центра.
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Автор: "Кавказский узел"