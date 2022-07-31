Дмитрий Кубрак. Фото пресс-службы "Ростовводоканала" vodokanalrnd.ru

31 июля 2022, 05:16

Гендиректор "Ростовводоканала" отправлен в колонию за аферы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К трем с половиной годам колонии общего режима приговорил суд бывшего гендиректора "Ростовводоканала" Дмитрия Кубрака, обвиненного в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года бывший гендиректор "Ростовводоканала" Дмитрий Кубрак, задержанный по подозрению в хищении 2,5 миллиона рублей, был отправлен под домашний арест.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего гендиректора "Ростовводоканала" Дмитрия Кубрака виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы, пишет 30 июля "Привет-Ростов".

Отбывать срок Кубрак будет с колонии общего режима, свою вину отрицать он не стал, однако отказался от дачи показаний.

В ноябре гендиректор главного акционера "Ростовводоканала" АО "Евразийский" Герман Вишневский сменил совет директоров и уволил Кубрака, но тот не признал свое увольнение и заперся в здании "Ростовводоканала" на улице Горького вместе с охранниками. Там он находился почти месяц, пишет 161.ru.

Комментариями от Кубрака по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Главный инженер "Водоканала" задержан после гибели 11 рабочих под Таганрогом", "Президент АО "Евразийский" арестован в Ростове-на-Дону", "Арест бывшему главе Аксайского района продлен на два месяца".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 июля 2022, 12:08

  • Азербайджан заявил об обстрелах села в Нагорном Карабахе

    Позиции азербайджанской армии около села Амиранлар были обстреляны с территории, подконтрольной российским миротворцам, также стрельба велась со стороны Армении на границе Гедабекского и Кельбаджарского районов, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинение.

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