Гендиректор "Ростовводоканала" отправлен в колонию за аферы

31 июля 2022, 05:16

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К трем с половиной годам колонии общего режима приговорил суд бывшего гендиректора "Ростовводоканала" Дмитрия Кубрака, обвиненного в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года бывший гендиректор "Ростовводоканала" Дмитрий Кубрак, задержанный по подозрению в хищении 2,5 миллиона рублей, был отправлен под домашний арест.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал бывшего гендиректора "Ростовводоканала" Дмитрия Кубрака виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Он приговорен к трем с половиной годам лишения свободы, пишет 30 июля "Привет-Ростов".

Отбывать срок Кубрак будет с колонии общего режима, свою вину отрицать он не стал, однако отказался от дачи показаний.

В ноябре гендиректор главного акционера "Ростовводоканала" АО "Евразийский" Герман Вишневский сменил совет директоров и уволил Кубрака, но тот не признал свое увольнение и заперся в здании "Ростовводоканала" на улице Горького вместе с охранниками. Там он находился почти месяц, пишет 161.ru.

Комментариями от Кубрака по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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