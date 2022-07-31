Верховный суд Дагестана признал нарушение прав полицейских

31 июля 2022, 02:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более десяти исков сотрудников и пенсионеров полиции к региональному МВД рассмотрел Верховный суд Дагестана. Силовики пожаловались на нарушение прав при получении соцвыплаты на приобретение жилья. Суд удовлетворил их требования.

Решения от 30 июля опубликованы на сайте суда. Из них следует, что возражения представителей МВД Дагестана признаны несостоятельными, все иски удовлетворены.

В решениях суда указано, что сотрудники полиции обращались в Центральную жилищно-бытовую комиссию МВД по Дагестану, где их ставили на учет, но не с момента обращения, а с момента рассмотрения поданных ими документов и заявления комиссией. Отмечается, что разница между двумя датами могла достигать нескольких месяцев, за которые в очередь становились другие сотрудники. Суды первых инстанций встали на сторону силовиков, однако ведомство опротестовало эти решения в апелляции.

Верховный суд Дагестана рассмотрел, в частности, иски Магомеда Абдулатипова, Аслана Абдулганиев, Ибрагима Алиева, Мазана Гусейнова, Джалалудина Давудова, Магомеда Исмаилова, Газихма Исламова, Магомедрашида Магомедова, Гаджихана Рагимханова, Мавлудина Хидирнабиева, Жамалудина Шарипова.

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