Суд в Сочи лишил ветерана Великой Отечественной участка земли

31 июля 2022, 01:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

91-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Завгородний получил по почте заочное решение суда, из которого узнал, что его лишили участка земли площадью почти 15 соток в рамках уголовного дела о возврате земель Сочинского национального парка в государственную собственность.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Кубани выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство. Следователи заподозрили, что с помощью подложных документов о правах на земельные участки и местоположения координат их границ с 1998 года были получены права собственности на 11 066 земельных участков, часть которых была расположена на землях Сочинского нацпарка. 21 сентября 2021 года суд в Сочи арестовал эти участки.

27 июля семья сочинцев Бориса и Антонины Завальнюк обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против тех, кто допустил хищение их земельного участка, на который судом был наложен арест. Участок Завальнюков стал одним из 11 тысяч земельных участков, на которые был наложен арест для возврата земель нацпарка в собственность государства. 29 июля прокуратура потребовала лишить сочинку Викторию Саленко права на собственность на садовый участок, который власти Адлера выделили в 1986 году из земель нацпарка и который Саленко купила четыре года назад.

30 июля 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Завгородний получил по почте заочное решение суда, из которого узнал, что суд отобрал у него участок земли площадью почти 15 соток.

Корреспонденту "Кавказского узла" Завгородний рассказал 30 июля, что купил землю "у местной 70-летней жительницы в 2017 году в селе Горное Лоо по адресу: улица Камчатская, 38А/1. "Обрабатываю участок каждый день уже пять лет, посадил фруктовый сад. Ничего не предвещало, и вдруг как гром среди ясного неба - письмо из суда. Я ничего не понимаю, что происходит. Попросил сына разобраться. В силу возраста мне не просто заниматься выяснением причин происходящего. Думаю, что это ошибка", - предположил ветеран.

Сын ветерана Владимир Завгородний признался корреспонденту "Кавказского узла", что отец еще не верит в то, что суд и местные власти лишили его земли, "которую он купил на свои личные многолетние сбережения".

"Я пока не хочу его расстраивать <...> Поддерживаю версию, что это ошибка, и все уладится. Да я и сам думал сначала, что ошибка. Началось все с того, что к нам пришел пристав на прошлой неделе и сказал, чтобы мы освободили участок и ничего на нем больше не делали. Мы живем вместе с отцом. Я стал интересоваться, что случилось? На мой вопрос пристав ответил: "Идите в Лазаревский районный суд, вам там объяснят". Я подумал, что это какая-то ошибка или, возможно, налог не доплатили за землю или еще что-то мелкое и исправимое. Пришлось ехать выяснять в суд вместе с отцом. А это от нас более 50 километров. С 90-летним отцом поехали в суд. Более часа туда, более часа обратно. По жаре. Отец очень устал с непривычки. Он все время в саду, на свежем воздухе, в тени, без стрессовых ситуаций. А тут вдруг суд… Стресс, неизвестность. Добрались кое-как до суда, и нам там сообщили, что, действительно, 5 июля судья <...> вынес заочное решение, которое было изготовлено в окончательной форме 20 июля, которым мой отец лишен своих 15 соток в пользу государства по иску прокурора Сочи. И что если мы хотим с решением ознакомиться, то должны написать заявление. Кое-как я помог написать отцу заявление на выдачу нам копии этого решения, и вот 30 июля оно пришло нам по почте. В решении говорится, что ответчик, то есть мой отец, может подать заявление в суд об отмене заочного решения в течение семи суток с момента его получения. Я помог составить отцу заявление о его отмене, и мы его отправили в суд", - рассказал Владимир.

Он показал корреспонденту "Кавказского узла" решение суда. "Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства на территории муниципального образования город-курорт Сочи, в ходе которой установлено, что земельный участок <...> незаконно оформлен в собственность ответчика, поскольку полностью образован в границах ранее учтенных земель федеральной собственности", - говорится в решении суда.

Отмечается, что основанием для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности первоначального собственника "послужило постановление главы администрации Верхнелооского сельского округа Лазаревского района г. Сочи от 11.12.1995 № 30/8".

"Данным постановлением <...> выделен земельный участок для строительства на нем индивидуального жилого дома, <...> строительство объекта не осуществлено. Более того, спорный земельный участок <...> сформирован за счет земель Дагомысского участкового лесничества Сочинского национального парка, которые <...> находятся в собственности Российской Федерации", - также отмечается в решении суда.

Таким образом, вопреки требованиям законодательства и в отсутствие волеизъявления собственника федеральных земель в лице органа, уполномоченного на распоряжение федеральным имуществом, — межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации в Краснодарском крае и Республике Адыгея, в их границах сформирован земельный участок с кадастровым номером 23:49:0132007:632 с видом разрешенного использования "для строительства индивидуального жилого дома".

Владимир Завгородний считает, что указанные в решении суда сведения являются противоречивыми. "С одной стороны, в иске говорится, что участок застраивать нельзя, а мы его и не застраивали, потому что нам достаточно было дома, который рядом с участком, и в котором мы живем с отцом. А с другой стороны, указывается, что бывшая собственница участок не застроила и потому лишилась на него права. Но в таком случае, если бы отец застроил участок, то было бы плохо, потому что это земля ООПТ. И то, что не застроил, тоже плохо, потому что его надо было застроить. Где логика?" - недоумевает он.

Руководитель сочинского представительства краснодарской краевой общественной организации "Союз садоводов края" Иван Волокитин считает все происходящее "ошибкой". "Во второй половине 80-х годов прошлого века в поддержку реализации "Продовольственной программы страны" высшим руководством СССР было принято решение о создании при предприятиях и организациях из всех желающих - рабочих и служащих трудовых коллективов садоводческих товариществ <...> были выделены земельные участки (массивы). В городе Сочи такие земельные участки под коллективные садоводства выделялись с 1987 по 1994 год из малоценных земель Гослесфонда, сельхозугодий и прочих. В 1997-1998 годах была проведена инвентаризация земель Сочинского национального парка <...> был составлен "Проект организации территории и ведения лесного хозяйства Сочинского национального парка за 1998 год". В приложении 4 к данному документу перечислены все правоустанавливающие документы, на основании которых из земель лесного фонда нацпарка были изъяты и переданы предприятиям и организациям города Сочи земли. Однако, как мы полагаем, именно этим проектом были заложены ошибочные сведения о границах садоводческих товариществ Сочи на планшетах лесоустройства нацпарка, положенные в основу инвентаризационных описей ранее учтенных земельных участков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он предлагает провести корректировку ошибочно проведенной инвентаризации земель, о чем, по его словам, отправлены предложения во все компетентные органы, в том числе в Генпрокуратуру.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.