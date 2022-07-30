Жители Кабардино-Балкарии выступили против пропаганды в школах

30 июля 2022, 19:37

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С нового учебного года в школах будут введены воспитательные часы под названием "Разговоры о важном", сообщил начальник управления президента России по общественным проектам. Властям нужно уделить внимание качеству образования, а не заниматься пропагандой в школах, указали в соцсети жители Кабардино-Балкарии.

Классные часы, которые в том числе будут посвящены ценностям российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности, появятся во всех школах страны, сообщил начальник управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков. "С 5 сентября этого года будут введены классные часы (...) под названием «Разговоры о важном»". - привело его слова ТАСС.

Новые классные часы войдут в программу воспитания в школах, они могут проводиться в разных формах в зависимости от возраста школьников. "Это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать", - приводятся его слова в сообщении.

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Большая часть пользователей усомнилась в необходимости дополнительного воспитания школьников."Оставьте в покое детей, со своим мнимым патриотизмом. Лучше нормальное образование верните. Дети после 11 лет в школе элементарных вещей не знают", - отметил lobzhanidze_olesyj. "Интересно, будет ли учтена на этих классных часах история каждого из народов нашей многонациональной страны? Например, расскажут ли о Кавказской войне, о геноциде черкесов, о репрессиях карачаево-балкарского народа? Расскажут ли о реальной картине становления современного российского общества или просто-напросто навяжут военный патриотизм, ничем не подкреплённый и никак не обоснованный?" - поинтересовался пользователь prostozdravstvui_prostokakdela. "Что же такого важного они будут говорить детям? Я бы на месте родителей требовала присутствовать на этих классных часах", - подчеркнул пользователь nailstudio_safika.

Ряд пользователей связали намерение ввести воспитательные часы в школах с пропагандой. "Оставьте детей в покое! И так нагрузки бешеные. Помним, проходили такое в советское время, никому из детей это не нужно было", - указал dzanj7777 . "Пропаганда в действии", - прокомментировал yaebusquets. "Back to USSR ("Назад в СССР")", - написал a1chagirov.

Некоторые пользователи сочли, что подобные воспитательные часы не помешают школьникам. "Я считаю, это очень верное решение! Каждый ребёнок не только дома, но и в школе должен почаще слышать, что такое Родина и почему мы должны о ней заботиться! И так же очень хочется, чтобы и цензуру на основных хотя бы телеканалах ввели на дурацкие передачи и идиотские американские тинейджерские комедии с юмором ниже пояса", - предложила stroevatatiana.

"Кавказский узел" также писал, что пользователи соцсети призвали министра просвещения и науки Кабардино-Балкарии обратить больше внимания на состояние школ в республике и проконтролировать качество их ремонта.

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