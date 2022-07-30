Поездка Кокова в Херсонскую область вызвала споры в соцсетях

30 июля 2022, 13:41

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков посетил город Скадовск в Херсонской области, над которым республика взяла шефство. Кабардино-Балкария сама нуждается в средствах для улучшения инфраструктуры, заявили некоторые комментаторы в соцсетях. Другая часть пользователей указала, что жителям Украины в текущей ситуации сложнее, и им нужна помощь.

С рабочей поездкой в Херсонской области, в городе Скадовске, над которым Кабардино-Балкария взяла шефство, побывал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, информировала 29 июля на своем сайте ГТРК "Кабардино-Балкария".

Публикация о том, что Коков побывал с рабочей поездкой в Скадовске, была размещена 29 июля в Instagram-паблике* 07.news, на который подписаны около 216 тысяч пользователей. На 13.30 мск эта запись набрала 11,3 тысячи просмотров и 20 комментариев. Часть их авторов высказалась негативно.

"У себя бы порядок навел", – написал viacheslav_07ru.

"Пусть остаётся главой Херсонской области, а нам верните Канокова", – заявил zaurik1276.

"Может пора по своим республиканским районам с рабочими поездками прокатиться, с людьми поговорить, а?" – спросил пользователь clean_car_07.

"Пусть там и остаётся президентом, ему на свою республику до фонаря, зачем он здесь нужен", – высказался aslanbek_1z.

"Почему здесь всё детские сады, площадки и школы не проверяются? У нас как после войны. Сколько семей живут в общежитиях и однушках. Везде бардак потому, что вот так не проверяется", – заявил пользователь aksoriadallas.

"Помог бы нашим молодоженам, которые хотят жить в своём доме. Хоть какой-нибудь толчок. Ведь наша молодёжь трудолюбивая", – подчеркнул пользователь marinetamalbakhova.

"Не суй свой нос не в своё дело. Займись Кабардино-Балкарией", – считает 07kleopatra07.

Другая часть пользователей призвала воздержаться от критики.

"Как вам не стыдно такие вещи говорить?" – спросил tima_958.

"Человек сделал благое дело, поддержав нуждающихся. А за наших "умных" комментаторов становится очень стыдно", – написала alina.ka10.

"Почитал комментарии, люди как будто в разных регионах живут и глава у них разный", – отметил 07kankulov.

Запись о том, что глава Кабардино-Балкарии побывал с рабочей поездкой в Скадовске, также была размещена 29 июля в Telegram-канале "Новости КБР", на который подписаны более 14 тысяч пользователей. На 13.30 мск эта запись набрала 3,8 тысячи просмотров и пять комментариев.

"Помогать, конечно, надо. Только кто наши разбитые как после бомбёжки улицы отремонтирует?" – заявила Анжела.

"Если брать в сравнении, то пусть Аллах убережёт нас и наших детей от войны, и лучше мы будем ходить по таким дорогам, чем ждать помощи от кого-либо", – ответила ей Марина.

"Абсолютно с вами согласна", – написала Марине Виктория.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля власти Кабардино-Балкарии направили минувшей эвакуированным в Ростовскую область беженцам из Донбасса 20 тонн продуктов. Жители республики одобрили тогда в Instagram* действия чиновников и высказали слова поддержки беженцам.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.