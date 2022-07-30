Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

30 июля 2022, 11:26

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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарский направлении, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, в том числе на армяно-азербайджанской границе. Так, 26 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских военных семь раз за сутки подверглись обстрелам с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, а также два раза вблизи армяно-азербайджанской границы. Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, заявило Минобороны страны. 28 июля Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном, а МВД Нагорного Карабаха проинформировало об обстреле приграничных сел Тагавард и Красный Базар. Минобороны Азербайджана позднее распространило заявления, в которых утверждало, что эта информация не соответствует действительности.

Сегодня утром подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта на границе в Басаркечярском районе обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в районе населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

"В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен", - сказано в сообщении ведомства.

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