Азербайджанские солдаты. Скриншот с видео Министерства обороны Азербайджана https://mod.gov.az/az/video-arxiv-047/?vid=39862

30 июля 2022, 11:26

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарский направлении, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, в том числе на армяно-азербайджанской границе. Так, 26 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что позиции азербайджанских военных семь раз за сутки подверглись обстрелам с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, а также два раза вблизи армяно-азербайджанской границы. Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, заявило Минобороны страны. 28 июля Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном, а МВД Нагорного Карабаха проинформировало об обстреле приграничных сел Тагавард и Красный Базар. Минобороны Азербайджана позднее распространило заявления, в которых утверждало, что эта информация не соответствует действительности.

Сегодня утром подразделения вооруженных сил Армении со стороны населенного пункта на границе в Басаркечярском районе обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в районе населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте.

"В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен", - сказано в сообщении ведомства.

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Примечание:

"Миротворцы сообщили об обстреле села в Нагорном Карабахе", "Жители Красного Базара озвучили подробности жизни под обстрелами", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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