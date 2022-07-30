Рынок "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области. Стопкадр из видео на странице https://www.youtube.com/watch?v=7ShWkCKBqos

30 июля 2022, 10:37

Предприниматели потребовали не допустить застройки Аксайских рынков жилыми комплексами

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Две тысячи подписей собрали под жалобой генпрокурору Игорю Краснову предприниматели, работавшие ранее на рынках в Аксайском районе Ростовской области. Они потребовали не допустить застройки территории рынков жилыми комплексами. Источники сообщили, что следствие по делу об Аксайских рынках завершено, и его участникам предъявлены обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля 2021 года в Аксайском районе Ростовской области на четырех рынках силовики провели проверку на предмет торговли наркотиками и оружием. Работа рынков была приостановлена. Проверка на рынках проводилась в рамках уголовного дела против бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. Предприниматели с закрытых рынков неоднократно проводили акции протеста, добиваясь их открытия. Бизнесменам были выделены новые площадки для торговли. 28 июля стало известно, что территория аксайских рынков под отведена под жилую застройку.

По версии следствия, бизнесмен Карим Бабаев вместе с двумя сыновьями, бывшим главой Аксайского района Виталием Борзенко и другими участниками группировки незаконно завладел шестью земельными участками. Виталий Борзенко был задержан еще в апреле 2021 года, следствие считает его создателем преступного сообщества. В июле 2021 года Борзенко подал заявление об отставке, и районные депутаты прекратили его полномочия. Под арестом, помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева, находятся Эдуард и Вадим Бабаевы, Иван Ситько.

Предприниматели, работавшие ранее на рынке "Атлант" в Аксайском районе, написали жалобу генпрокурору России Игорю Краснову после того, как ведомство ранее информировало, что на месте рынков власти Ростовской области планируют построить жилые комплексы. Под жалобой подписались более двух тысяч бизнесменов. Они еще надеются вернуться на место прежней торговли, рассказал предприниматель Сергей Третьяков.

"В жалобе указывают на то, что вопрос не решен. Несмотря на отчеты местной администрации о том, что "органами власти Ростовской области организовано четыре площадки, куда перемещено свыше тысячи добросовестных хозяйствующих субъектов", решения своей судьбы еще ждут тысячи предпринимателей, о чем свидетельствуют две тысячи подписей, собранных под этой жалобой", – привел 29 июля "Ростов-на-Дону Онлайн" слова Сергея Третьякова.

Бизнесмены также потребовали провести встречу в правительстве и провести опрос ростовчан, так как считают оценку властей необъективной и необоснованной, добавил он. "[Опрос провести, чтобы] выяснить, что сегодня населению нужно больше: новые застройки, коих огромное количество в современном Ростове, или же сохранить созданные для них торговые комплексы, которые являются альтернативой импортным сетям и имеют более доступные для населения цены", – уточнил Третьяков.

Расследование дела о нелегальных рынках в Аксайском районе завершено. Участниками дела являются более 10 человек, в том числе бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко, подозреваемый в участии в преступном сообществе, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями; предприниматель Карим Бабаев (его следствие считает организатором преступного сообщества), его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие чиновники и сотрудники прокуратуры. Участники дела знакомятся с его материалами, передал 29 июля "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвинение по делу об Аксайских рынках предъявлено 17 участникам, информировала 29 июля Rostovgazeta.ru.

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Примечание:

"Арестован директор рынка "Атлант" в Ростовской области", "Путин не отреагировал на жалобы ростовских предпринимателей", "Предприниматели с рынка "Атлант" пожаловались на силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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