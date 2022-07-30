Ереванцы на акции протеста против роста стоимости аренды жилья. Стопкадр из видео на странице https://www.youtube.com/watch?v=d-INh-BcRfw&t=76s

30 июля 2022, 09:10

Ереванцы пожаловались на рост стоимости аренды жилья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков жителей Еревана провели акцию протеста, на которой пожаловались на рост цен на аренду жилья на фоне низких зарплат. Также они призвали власти страны смягчить условия ипотечного кредитования.

29 июля перед зданием правительства в Ереване прошла акции протеста, участники которой пожаловались на рост стоимости аренды жилья и условия ипотечных кредитов.

"Если раньше две комнаты можно было снять минимум за 80 тысяч (около 196 долларов), то теперь эти две комнаты могут начинаться от 200 тысяч (около 490 долларов", – привел минувшей ночью слова одного из участников протеста Epress.am.

Он добавил, что зарплаты людей ниже, чем цены на аренду жилья. Участники акции также потребовали от властей смягчить условия ипотечных кредитов, с тем, чтобы поддержать наиболее незащищенные слои населения.

"Есть много людей, которые не могут выделить даже час, чтобы прийти и постоять здесь. Если человек занимается ребенком на фоне такого роста цен, для него очень важен один день", – заявил другой участник акции.

Одна из участник – мать-одиночка, рассказала, что у нее низкая зарплата и низкие льготы, с другой стороны высокая квартплата. "Когда я около года не могла снять жилье, меня лишили пособия по безбрачию, потому что у меня не было прописки", – пожаловалась она.

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, они стоят на обочине улицы, среди них преимущественно пожилые люди. Присутствуют как мужчины, так и женщины. На месте присутствует полиция. Обстановка в целом, судя по кадрам видео, спокойная.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля переселенцы из Нагорного Карабаха провели акцию протеста в Ереване. По их слова, часть денег, выделенных правительством Армении на жилищные сертификаты переселенцам, достается банкам за подбор жилья, а на оставшиеся суммы купить жилье проблематично. Они призвали власти выдавать деньги им на руки или компенсировать расходы.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В Ереване продавцы протестуют против высоких цен за аренду", "Демонтаж рынка на улице Фирдуси в Ереване завершен", "Жители снесенных в Ереване домов потребовали компенсаций за аренду жилья".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 июля 2022, 10:37

30 июля 2022, 10:06

30 июля 2022, 08:37

  • Замкомандующего ЮВО обвинен в получении взятки

    Заместитель командующего Южного военного округа Виктор Воронов использовал деньги Минобороны для благоустройства своего дома. Он обвинен в получении взятки, мошенничестве и превышении полномочий, сообщили в суде. Пользователи "ВКонтакте" раскритиковали высокопоставленных военных и чиновников за безответственное отношение к службе.

30 июля 2022, 07:07

30 июля 2022, 06:26

  • За граффити про Путина трем молодым ростовчанам грозит колония

    Суд в Ростове-на-Дону провел первое открытое заседание по уголовному делу Алексея Иванова, Кирилла Скрипина и Михаила Селицкого, обвиняемых по ч. 2 статьи 214 УК России - за политически мотивированный вандализм, совершенный группой лиц. По этой статье подсудимым грозит до трех лет колонии за надпись на стене дома с упоминанием президента России.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи