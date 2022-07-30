Ереванцы пожаловались на рост стоимости аренды жилья

30 июля 2022, 09:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков жителей Еревана провели акцию протеста, на которой пожаловались на рост цен на аренду жилья на фоне низких зарплат. Также они призвали власти страны смягчить условия ипотечного кредитования.

29 июля перед зданием правительства в Ереване прошла акции протеста, участники которой пожаловались на рост стоимости аренды жилья и условия ипотечных кредитов.

"Если раньше две комнаты можно было снять минимум за 80 тысяч (около 196 долларов), то теперь эти две комнаты могут начинаться от 200 тысяч (около 490 долларов", – привел минувшей ночью слова одного из участников протеста Epress.am.

Он добавил, что зарплаты людей ниже, чем цены на аренду жилья. Участники акции также потребовали от властей смягчить условия ипотечных кредитов, с тем, чтобы поддержать наиболее незащищенные слои населения.

"Есть много людей, которые не могут выделить даже час, чтобы прийти и постоять здесь. Если человек занимается ребенком на фоне такого роста цен, для него очень важен один день", – заявил другой участник акции.

Одна из участник – мать-одиночка, рассказала, что у нее низкая зарплата и низкие льготы, с другой стороны высокая квартплата. "Когда я около года не могла снять жилье, меня лишили пособия по безбрачию, потому что у меня не было прописки", – пожаловалась она.

Издание также опубликовало ролик, на кадрах которого показаны несколько десятков человек, они стоят на обочине улицы, среди них преимущественно пожилые люди. Присутствуют как мужчины, так и женщины. На месте присутствует полиция. Обстановка в целом, судя по кадрам видео, спокойная.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля переселенцы из Нагорного Карабаха провели акцию протеста в Ереване. По их слова, часть денег, выделенных правительством Армении на жилищные сертификаты переселенцам, достается банкам за подбор жилья, а на оставшиеся суммы купить жилье проблематично. Они призвали власти выдавать деньги им на руки или компенсировать расходы.

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