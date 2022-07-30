CNN: Россия просит США включить в обмен осужденного за убийство Зелимхана Хангошвили

30 июля 2022, 01:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские чиновники предложили включить Вадима Красикова, осужденного в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в переговоры с американцами об обмене заключенными.

Как писал "Кавказский узел", россиянин, которого свидетель опознал как сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, приговорен 15 декабря 2021 года судом в Берлине к пожизненному заключению по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По данным прокуратуры Германии, Вадим Красиков "действовал по поручению госструктур центрального правительства России" и совершил убийство либо ради вознаграждения, либо потому, что разделял мотивы заказчика. Зелимхан Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья, чеченец-кистинец. В ходе второй чеченской войны Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, под его командованием было около 60 бойцов. Представители чеченской диаспоры во Франции считают, что Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, он был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, говорится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Российские правительственные чиновники потребовали, чтобы сотрудник российских спецслужб Вадим Красиков, который был осужден за убийство в Германии в прошлом году, был добавлен к предложенному США обмену торговца оружием Виктора Бута на граждан США Бриттни Гринер и Пола Уилана, сообщило 29 июля CNN.

Запрос был сочтен проблематичным по нескольким причинам, в том числе из-за того, что Красиков остается под стражей в Германии.

«Содержание двух незаконно задержанных американцев в заложниках для освобождения российского убийцы, находящегося под стражей в третьей стране, не является серьезным встречным предложением. Это плохое предложение», - заявила CNN пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

«Чтобы сохранить наилучшие возможности для успешного исхода, мы не собираемся публично комментировать какие-либо предположения», - сказал CNN представитель Госдепартамента.

Гринер предстала перед судом по обвинению в том, что въехала в Россию в феврале с маслом конопли в своем багаже, которое, по ее словам, она использовала для обезболивания и которое она непреднамеренно упаковала в свои сумки. В 2020 году Уилан был осужден по обвинению в шпионаже и приговорен к 16 годам тюремного заключения. Государственный департамент США объявил их обоих незаконно задержанными.

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