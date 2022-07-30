Экоактивисты указали на дефицит зеленых зон в Астрахани

30 июля 2022, 02:30

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В Астрахани сложилась сложная ситуация с озеленением города - деревья вырубаются, а вновь высаженные погибают от жары из-за неправильного ухода и несоответствия климатической зоны, заявили экоактивисты.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в соцсети была размещена жалоба на нерегулярный полив растений в парке "Дружба" в Астрахани. Газоны в парке "Дружба" выгорают на солнце, там не хватает деревьев, и это снижает качество отдыха жителей Астрахани, указали горожане в соцсетях и призвали чиновников решить проблему.

Член Общественной палаты Астрахани, глава общественной организации «Экология Астрахани» Владимир Коноваленко сказал корреспонденту «Кавказского узла», что с каждым годом площадь озеленения города «уменьшается, и планов увеличения зеленого массива в городе нет». Он отметил, что в процессе озеленения города не учитывается климатическая зона – многие насаждения гибнут от жары и низкой влажности. Необходимы районированные сорта деревьев и кустарников, нужен научный подход, - считает экоактивист.

«Городская дума при участии Общественной палаты пытается разработать регламент создания, содержания, ухода и сноса зеленых насаждений. Пока нет единого подхода в этом вопросе. А нужно, чтобы уже на стадии проектирования общественных пространств закладывали районированные сорта деревьев и кустарников. Нужен регламент, который бы обязывал проектировщиков учитывать нашу климатическую зону», - сказал Коноваленко.

Следующим важным этапом озеленения областного центра является содержание зеленых насаждений, считает он. Существующий регламент благоустройства города «очень поверхностный», сказал Коноваленко. «Мы хотим это изменить с учетом нашей специфики в части обработки деревьев, удобрения почв. Привлечем астраханских ученых из университетов и биосферного заповедника. Существует проблема с опиловкой [деревьев]», - сказал Коноваленко.

Городские власти совместно с Общественной палатой создали рабочую комиссию по разработке этих регламентов, рассказал Коноваленко. Уже прошли встречи, состоялись обсуждения организационных вопросов, идет переписка общественников с городской властью, изучается опыт других городов – Нижнего Новгорода, Казани, рассказал активист. «Но создание новых регламентов и отмена старых – долгий и сложный процесс. Весной начали этим заниматься. Жизненный цикл посаженных в 1950-х годах деревьев заканчивается. Пока нет финансовой возможности осваивать большие зеленые массивы, надо хотя бы засадить пустые лунки, где были деревья», - поделился он планами.

Активист и блогер Александр Драчевский, участвовавший в июне защите тополей на Комсомольской набережной, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вырубка деревьев должна была проходить в ходе реконструкции набережно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По его словам, предусмотрено два этапа. На первом этапе запланировано провести работы на участке у Центрального стадиона вдоль забора очистных сооружений "Астрводоканала", рассказал активист. По словам Драчевского, на экспертизу проекта приглашали представителей общественности и горожан, присутствовал и он сам.

В середине июня на Комсомольской набережной началось благоустройство. Выяснилось, что из 54 тополей к выкорчевыванию были подготовлены 21 дерево. Руководство общественной организации «Экология Астрахани» в те дни написало обращения к главе города и в подрядную организацию с просьбой приостановить работы, сообщил 15 июня "Пункт А".

На втором этапе реконструкция пройдет далее вдоль набережной до бульвара Победы, в контракте второго этапа и была прописана вырубка 21 тополя, на месте которых планировалось посадить новые деревья, рассказал активист. По его словам, представителей общественности на экспертизу второго проекта не пригласили, они не знали о запланированной вырубке деревьев. «Совместной работы не было. Наставили крестов (на запланированные под вырубку деревья) и готовы были выпилить. Но мы успели», - рассказал Драчевский.

По его словам, бить тревогу начали горожане, которые обнаружили на деревьях кресты - они обратились в городскую администрацию и распространили информацию о запланированной вырубке в СМИ. «Реакция властей была оперативная. Буквально на второй день приехала комиссия с председателем городской думы Игорем Седовым, представителями экологического сообщества. Обошли все деревья, осмотрели их. Выявили те, которые можно сохранить, пока новые вырастут», - рассказал активист.

Он отметил, что Комсомольская набережная – популярное у горожан место, «бренд города», поэтому астраханцев очень взволновала новости о ликвидации тополей. Драчевский отметил, что многих астраханцев беспокоит проблема недостаточного озеленения - в городе много мест, за которыми нет ухода, из-за жары деревья гибнут.

Парк «Планета» - проблемное место на карте города, сказал он. «Непонятно, откуда такое рвение по уничтожению этого парка. Есть опасения, что зеленые насаждения будут уничтожены», - сказал Драчевский.

«Астрахань – самый неблагоприятный город в плане озеленения. Мы живем в зоне, где летом стоит невыносимая жара и сухость. В нашем городе должны быть парки, скверы – должна быть тень. Власти же ничего не делают – старые насаждения времен СССР постепенно погибают, новые не высаживаются», - возмутился юрист Алексей Смуров. При этом в Федеральном законе № 7 «Об охране окружающей среды» прописано, что власти должны заниматься "созданием благоприятной окружающей среды", это конституционное право граждан. Закон предусматривает систему мер по сохранению и развитию зеленого фонда, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Часто собственники земельных участков и коммунальные службы проводят в Астрахани «бесконтрольную вырубку здоровых возрастных деревьев», отметил он. Надзорные же органы, по мнению Смурова, не реагируют вовремя. В результате защитой зеленого массива областного центра занимаются члены общественных организаций, отметил он.

Комментариями администрации города по поводу озвученных активистами проблем с озеленением города "Кавказский узел" пока не располагает.

Астраханцы добились возобновления работы парка «Планета»

Олег Сарычев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "очень надежный источник" сообщил ему еще до решения суда, что вердикт будет не в пользу парка. "Но я до последнего верил, что этого не произойдет, хотя сигналы уже были. Как минимум в том, что районный суд вовсе не должен был рассматривать это дело, ведь спор - между хозяйствующими субъектами, а значит рассматривать его должен арбитраж. Но [областной суд] все же рассмотрел дело и, как меня и предупреждали, вынес решение о сносе», - сказал он.

8 июля парк "Планета" в Астрахани был закрыт после того, как суд удовлетворил иск мэрии о его ликвидации. 15 июля стало известно, что власти изъяли баннер с надписью "Парк закрыт" и наложили штраф на владельца парка за незаконную рекламу. В тот же день учредитель парка Олег Сарычев направил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить место отдыха жителей Астрахани. К обращению он приложил более 21 тысячи подписей астраханцев в защиту парка. Пользователи соцсети призвали губернатора Игоря Бабушкин вмешаться в ситуацию с закрытием парка "Планета". 27 июля, после гарантий, что сотрудники парка и руководство не будут наказаны за игнорирование решения суда о его сносе, парк возобновил работу, сообщил владелец Олег Сарычев. Часть комментаторов во "ВКонтакте" призвала улучшить состояние парка и снизить в нем цены, а другая часть сочла цены приемлемыми.

Сарычев рассказал, что астраханцы выступили против закрытия парка, но на Сарычева «посыпались обвинения» и угрозы о том, что его и его сотрудников «могут привлечь к ответственности». В результате, по словам Сарычева, он был вынужден закрыть парк и до получения «гарантий безопасности» он отказывался возобновить работу парка, несмотря на многочисленные просьбы астраханцев.

Он рассказал, что уже подготовлена кассационная жалоба на решение суда, "и лучшие юристы по данным делам во время обсуждений дали высокие шансы на позитивный исход и отмену решения облсуда".

По словам Сарычева, все аттракционы в парке прошли ежегодную проверку и получили заключение аккредитованной лаборатории Центра безопасности аттракционов о полном соответствии нормам безопасности. "Это, кстати, еще одно обвинение, которое часто звучало - якобы аттракционы неисправны", - рассказал он.

Сарычев рассказал, что руководство парка продлило до 1 августа акцию "Счастливые часы" - все аттракционы в этот период работают с 30-процентной скидкой.

Учредитель парка сказал, что по поводу ситуации с «Планетой» он написал обращения к президенту России, главе Следкома и в другие федеральные надзорные структуры. Ответы на эти обращения пока не получены, отметил он. Сарычев а выразил надежду, что парк будет сохранен и в будущем станет еще лучше.

23 мая в министерство экономического развития Астраханской области от ООО «Парк Планета» поступили заявка и документы для присвоения инвестиционному проекту "Модернизация Парка развлечений и отдыха «Планета»" статуса «особо важный инвестиционный проект, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" исполняющая обязанности министра экономического развития Астраханской области Лилия Султанова.

«По результатам многоканальной экспертизы документы […] в целях их корректировки возвращены заявителю на доработку», - пояснила она.

Чиновница утверждает, что заявка от ООО «Парк Планета» на предоставление имущественной поддержки не поступала. «В этой связи оценить возможность предоставления имущественной поддержки заявителю не представляется возможным», - подытожила сотрудница министерства.

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