Азербайджанские активисты сочли мягким приговор за убийство Аваза Хафизли

29 июля 2022, 17:46

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Суд в Баку приговорил обвиняемого в убийстве репортера и общественного деятеля Аваза Шихмамедова (Хафизли), к 9,5 года лишения свободы. Суд не учел, что преступление было совершено на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств и назначил неадекватное тяжести преступления наказание, отметили активисты.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист-фрилансер Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, был убит в феврале 2022 года, в преступлении был заподозрен его двоюродный брат Амрулла Гюльалыев. Аваз выступал в защиту прав сексуальных меньшинств, что вызывало недовольство в его семье, отметили коллеги убитого. 4 июля перед зданием суда, где должно было состояться рассмотрение дела, собрались представители СМИ и ЛГБТ-активисты. Заседание было отложено, так как один из судей ушел в отпуск. В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу об убийстве Аваза Хафизли 25 июля завершилось судебное следствие, и состоялось заключительное выступление гособвинителя. Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве Аваза Хафизли 10,5 года лишения свободы, признав его виновным по статье 120.1 (умышленное убийство). Активисты сочли такое наказание мягким, а брат убитого - слишком суровым.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор Амрулле Гюльалыеву. Суд признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил к 9,5 года лишения свободы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" гендер- и ЛГБТ активистка Гюльнара Мехтиева.

Она назвала приговор чрезмерно мягким и неадекватным характеру преступления. "По статье 120.1 УК предполагается наказание в виде лишения свободы от 9 до 14 лет. Суд, назначив 9,5 года тюремного заключения, фактически назначил минимальное наказание", - сказала Мехтиева.

По ее словам, в действиях Гюльалыева были отягчающиеся обстоятельства, однако суд увидел лишь смягчающие. "Суд счел "смягчающими" обстоятельствами то, что после совершения убийства Гюльалыев "явился с повинной в полицию", "раскаялся в содеянном", "впервые совершил преступление", "положительно характеризуется по месту жительства", а также то, что брат Аваза "простил" его. Однако на самом деле убийство Аваза было совершено с отягчающими обстоятельствами. Сам Гюльалыев признался на предварительном следствии в том, что убил Аваза, когда тот спал. Поэтому следствие и суд должны были квалифицировать преступление по статье об "Убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 14 до 20 лет, либо пожизненное заключение. Кроме того, отягчающим обстоятельством является признание того, что Гюльалыев совершил убийство на почве ненависти, то есть из-за принадлежности Хафизли к ЛГБТ-сообществу", - сказала Мехтиева.

На ее взгляд, "суд был проведен формально, в спешном порядке, без серьезного расследования, чтобы поскорее замять дело". Она выразила сожаление, что активистам не удастся оспорить решение суда. "Предложенного нами адвоката не приняли. Суд признал правопреемниками Хафиза членов его семьи, а они пошли на "примирение" с убийцей", - сказала Мехтиева.

Другой ЛГБТ-активист Али Меликов также счел приговор мягким. "Это убийство было совершено с особой жестокостью и на почве ненависти. Наказание же, вынесенное убийце, мягкое. Считайте, что государство просто его освободило", - сказал Меликов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что многие активисты боялись посещать процессы. "На судебные процессы приходили одни и те же группы людей. Даже многие представители гражданского общества не решались приходить сюда, видимо, опасаясь какой-то травли. Но половинчатого свободного общества не может быть. Общество будет тогда свободным, когда будут обеспечены и свободы ЛГБТ", - отметил Меликов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре.

25 января парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне, и потребовала от властей России защитить жертв и наказать виновных. Также в резолюции выражается обеспокоенность правовой незащищенностью и притеснениями лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Армении, Азербайджане и Грузии.

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