29 июля 2022, 15:18

Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от стихии автовладельцам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владельцам машин, поврежденных во время подтопления в Сочи, решено выплатить за счет благотворительного фонда по 100 тысяч рублей. Эти компенсации получат лишь малообеспеченные автовладельцы, заявила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля губернатор Кубани объявил, что сочинские предприниматели, пострадавшие в результате подтоплений, могут воспользоваться льготными займами фонда микрофинансирования Краснодарского края.

23 июля в Сочи после сильных ливней были подтоплены жилые дома, повреждены более 50 легковых автомобилей сочинцев и туристов. Во время наводнения погибла женщина, оказавшаяся заблокированной между машиной и дорожным ограждением. Мэрия 24 июля ввела режим ЧС, объяснив, что это дает возможность оперативно оформить выплаты пострадавшим. Горожане предположили, что затопления произошли из-за необдуманной застройки и бездействия чиновников.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение о выплатах владельцам автомобилей, пострадавших в результате стихии в Сочи и официально попадающих под категорию "социально незащищенных слоев населения". Единовременная выплата им составит 100 тысяч рублей, сообщила сегодня администрация Сочи.

"Сбор средств для компенсаций пострадавшим автовладельцам этой категории граждан будет осуществлять […] благотворительный фонд «Скорей добрей!» при поддержке Общественной палаты города Сочи. Уже свыше 500 предпринимателей, руководителей организаций, общественников, депутатов обратились в фонд с желанием помочь нуждающимся", - говорится в публикации в Telegram-канале мэрии.

На выплату имеют право малоимущие граждане, малообеспеченные семьи, получающие государственные социальные пособия, и семьи, состоящие на учете в органах соцзащиты в категории «трудная жизненная ситуация», подчеркивается в сообщении.

"Прием документов будет осуществляться с 30.07 по 01.09 2022 года… После предоставления необходимого перечня документов выплата будет осуществляться на указанный в заявлении банковский счет в течение одной недели", - заявила мэрия.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Сочи раскритиковали работу городских властей по устранению последствий подтопления", "Власти Геленджика объяснили подтопление центра города большой нагрузкой на ливневки", "Власти предложили пострадавшим от стихии предпринимателям в Сочи льготные кредиты".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

29 июля 2022, 14:48

  • Уроженец Дагестана погиб на Украине

    Десантник Арифула Байрамов погиб на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там по меньшей мере 189 уроженцев Дагестана.

29 июля 2022, 14:13

29 июля 2022, 14:09

29 июля 2022, 14:00

  • Жителей Дагестана осудили за рейдерский захват трех нефтяных компаний в Калмыкии

    Элистинский горсуд приговорил к условным срокам шестерых участников рейдерского захвата трех нефтяных компаний в Калмыкии. Жители Дагестана, Свердловской и Вологодской областей признаны виновными в покушении на мошенничество, один из них осужден за подделку документов. Прокуратура обжалует приговор в апелляционной инстанции.

29 июля 2022, 13:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи