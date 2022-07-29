Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от стихии автовладельцам

29 июля 2022, 15:18

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Владельцам машин, поврежденных во время подтопления в Сочи, решено выплатить за счет благотворительного фонда по 100 тысяч рублей. Эти компенсации получат лишь малообеспеченные автовладельцы, заявила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля губернатор Кубани объявил, что сочинские предприниматели, пострадавшие в результате подтоплений, могут воспользоваться льготными займами фонда микрофинансирования Краснодарского края.

23 июля в Сочи после сильных ливней были подтоплены жилые дома, повреждены более 50 легковых автомобилей сочинцев и туристов. Во время наводнения погибла женщина, оказавшаяся заблокированной между машиной и дорожным ограждением. Мэрия 24 июля ввела режим ЧС, объяснив, что это дает возможность оперативно оформить выплаты пострадавшим. Горожане предположили, что затопления произошли из-за необдуманной застройки и бездействия чиновников.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение о выплатах владельцам автомобилей, пострадавших в результате стихии в Сочи и официально попадающих под категорию "социально незащищенных слоев населения". Единовременная выплата им составит 100 тысяч рублей, сообщила сегодня администрация Сочи.

"Сбор средств для компенсаций пострадавшим автовладельцам этой категории граждан будет осуществлять […] благотворительный фонд «Скорей добрей!» при поддержке Общественной палаты города Сочи. Уже свыше 500 предпринимателей, руководителей организаций, общественников, депутатов обратились в фонд с желанием помочь нуждающимся", - говорится в публикации в Telegram-канале мэрии.

На выплату имеют право малоимущие граждане, малообеспеченные семьи, получающие государственные социальные пособия, и семьи, состоящие на учете в органах соцзащиты в категории «трудная жизненная ситуация», подчеркивается в сообщении.

"Прием документов будет осуществляться с 30.07 по 01.09 2022 года… После предоставления необходимого перечня документов выплата будет осуществляться на указанный в заявлении банковский счет в течение одной недели", - заявила мэрия.

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