Дорога перекрыта в Дагестане после камнепада

29 июля 2022, 11:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работы по расчистке дороги в Дахадаевском районе осложняются угрозой обрушения скального откоса, сообщил Минтранс Дагестана.

По данным ведомства, обвал верхового откоса произошел на восьмом километре автомобильной дороги местного значения "Кубачи - Калакорейш". "На место переброшена необходимая техника (три единицы), работы по расчистке осложняются угрозой обрушения неустойчивого скального откоса", - проинформировало Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Транспортное сообщение с селом Кубачи не прервано, туда можно проехать по автодороге "Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала", сказано в сообщении, опубликованном вечером 28 июля в Telegram-канале министерства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 21 июля в Дагестане произошел обвал грунта на трассе республиканского значения, в результате был заблокировал проезд в села Докузпаринского района, а так же в Ахтынский и Рутульский районы.

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