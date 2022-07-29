29 июля 2022, 11:13

Дорога перекрыта в Дагестане после камнепада

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Работы по расчистке дороги в Дахадаевском районе осложняются угрозой обрушения скального откоса, сообщил Минтранс Дагестана.

По данным ведомства, обвал верхового откоса произошел на восьмом километре автомобильной дороги местного значения "Кубачи - Калакорейш". "На место переброшена необходимая техника (три единицы), работы по расчистке осложняются угрозой обрушения неустойчивого скального откоса", - проинформировало Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Транспортное сообщение с селом Кубачи не прервано, туда можно проехать по автодороге "Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала", сказано в сообщении, опубликованном вечером 28 июля в Telegram-канале министерства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 21 июля в Дагестане произошел обвал грунта на трассе республиканского значения, в результате был заблокировал проезд в села Докузпаринского района, а так же в Ахтынский и Рутульский районы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пользователи соцсети потребовали обеспечить безопасность на горных дорогах Дагестана", "Восстановлено прерванное оползнями транспортное сообщение с 15 селами Дагестана", "Таможенный пост "Казбеги" временно прекратил работу из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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