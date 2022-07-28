Таганрожец приговорен к четырем годам колонии за кражу с самолета "судного дня"

28 июля 2022, 15:10

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Таганрогский городской суд признал Жору Хачунца виновным в краже оборудования с самолета Ил-80, назначив подсудимому четыре года колонии строгого режима и обязав его компенсировать министерству обороны ущерб в 2,7 миллиона рублей. Хачунц свою вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2021 года стало известно, что дело в отношении жителя Таганрога Жоры Хачунца о краже оборудования с самолета "судного дня" направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дело Хачунца направлено в суд, сообщили 6 декабря 2021 года следователи. 21 декабря 2021 года Хачунц отказался признать свою вину в суде. Обвинение попросило суд приговорить Хачунца к 4,5 года колонии.

Таганрогский городской суд сегодня вынес приговор по делу о краже оборудования с самолета "судного дня", сообщила сегодня пресс-служба суда.

По версии следствия и суда, Хачунц вместе с соучастниками проник на охраняемую территорию аэродрома. Через аварийную дверь проникли на борт воздушного судна, где демонтировали и похитили авиационное оборудование, принадлежащее Министерству обороны Российской Федерации. Подсудимый вину не признал, указано в сообщении на сайте суда.

Суд признал Хачунца виновным, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск Минобороны РФ о компенсации ущерба в размере 2,7 миллиона рублей, указано в сообщении.

Хачунц не согласен с приговором, сообщила адвокат Ольга Бояркина. "Будем писать апелляцию", - привело ее слова РБК.

Уголовное дело в отношении Хачунца поступило в суд 2 декабря 2021 года, состоялись 17 судебных заседаний, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Таганрогского горсуда.

Напомним, 26 декабря 2020 года силовики задержали Жору Хачунца недалеко от его дома после того, как тот сел за руль автомобиля, тогда как по решению суда ему это было запрещено. Уже во время административного ареста Хачунц стал подозреваемым в краже с местного авиазавода оборудования из самолета Ил-80. В домах Хачунца и его родителей прошли обыски. Супруга Хачунца жаловалась на оказываемое на семью давление, которое, по ее словам, прекратилось после публикаций в СМИ.

Утром 7 декабря 2020 года специалисты при осмотре самолета Ил-80, который находился в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева (ТАНТК) на плановом обслуживании, увидели следы взлома на грузовом люке. Этот самолет предназначен для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Позже выяснилось, что были похищены 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

На месте кражи аппаратуры с самолета "судного дня" в Таганроге обнаружены следы ДНК подозреваемого по делу Жоры Хачунца, а также сотрудника авиазавода, рассказала 13 июня 2021 года адвокат Ольга Бояркина.

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