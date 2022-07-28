Роскомнадзор потребовал отменить регистрацию "Новой газеты"

28 июля 2022, 13:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Иск Роскомнадзора об аннулировании регистрации "Новой газеты" в качестве СМИ поступил в Басманный суд Москвы, сообщили сегодня в суде.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта "Новая газета", получив предупреждение Роскомнадзора, объявила о том, что выпуск издания приостановлен до окончания военной операции на Украине. Предупреждение изданию связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в Роскомнадзоре.

Ромкомнадзор потребовал признать недействительно регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ, сообщил сегодня сотрудник Басманного суда Москвы, куда поступил иск ведомства. Он уточнил, что иск поступил в суд 26 июля, дата его рассмотрения пока не назначена, информирует ТАСС.

"Новая газета" знает об иске Роскомнадзора и уже выстроила линию защиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главного редактора издания Надежду Прусенкову.

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.