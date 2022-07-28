Борец с коррупцией в Ростове-на-Дону оштрафован за крупную взятку

28 июля 2022, 07:31

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Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на два миллиона рублей сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, признав его виновным в получении взятки в один миллион рублей за прекращение проверки в медицинском центре, сообщили в ФСБ.

По версии следствия, оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в Ростове-на-Дону получил взятку в один млн рублей. В обмен он пообещал прекратить проверку по на предмет мошенничества при проведении медосмотров в одном из медицинских центров.

Полицейский был задержан после получения денег, передал минувшей ночью "Блокнот Ростов-на-Дону" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Кировский районный суд приговорил полицейского к штрафу в два млн рублей и запретил ему работать в правоохранительных органах сроком на два года, признав его виновным в получении взятки. Защита полицейского обжаловала приговор, сказано в сообщении.

Комментариев от адвокатов полицейского относительно информации пресс-службы управления ФСБ по Ростовской области не поступало. На 06.30 мск на сайте МВД по Ростовской области нет комментариев относительно сообщения пресс-службы регионального управления ФСБ.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля стало известно, что коллегия присяжных заседателей Верховного суда Калмыкии признала троих полицейских из Ростова-на-Дону виновными в убийствах, бандитизме и разбое, которые они совершали, по версии следствия, на протяжении семи лет на территории республики и в Ростовской области.

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