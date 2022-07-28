Проект статуи Христа на горе в Армении вызвал критику историков и правозащитников

28 июля 2022, 03:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Установка статуи Иисуса Христа на вершине горы Атис нарушает законодательство об охране культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, заявили представители 16 правозащитных и общественных организаций. Они усомнились в привлекательности статуи для туристов.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля на вершине горы Атис группа активистов провела акцию протеста против установки статуи Иисуса Христа по инициативе лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Идею одобрил премьер-министр Никол Пашинян, который заявил, что статуя повысит интерес туристов к Армении. Против установки статуи выступили также ученые, а Армянская апостольская церковь заявила, что статуя противоречит иконографической и культовой традиции.

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян анонсировал строительство монументального комплекса Иисуса Христа в январе. Был объявлен конкурс, из более чем 300 представленных работ предпочтение было отдано работе скульптора Армена Самвеляна. Согласно проекту, это должен быть самый большой монумент, посвященный Иисусу Христу, общая высота с постаментом - 77 метром. Сама статуя должна быть высотой 33 метра (по количеству прожитых Иисусом Христом лет). После положительной оценки премьером проекта 10 июля на горе Атис на месте строительства статуи была заложена капсула, строители начали прокладывать дорогу к вершине горы.

16 общественных и правозащитных организаций подписали заявление, в котором потребовали прекратить строительные работы на горе Атис, отменить предварительное согласие правительства по возведению статуи Христа, а также провести расследование законности отчуждения и приватизации участков на вершине горы, незаконности строительных работ и привлечь виновных к ответственности. Строительство статуи Христа на горе Атис выявило, в частности, коррупционные риски при отчуждении общественной территории, являющейся историческим памятником, а также непоследовательность и непрозрачную деятельность армянских властей, написали авторы заявления, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Благотворительный фонд «Гагик Царукян» приобрел девять земельных участков, которые, согласно спутниковым спискам, расположены непосредственно на вершине горы Атис и включают в себя также территорию археологической крепости Атис, сообщило 11 июля издание Hetq.am. В июне фонд приобрел на аукционе около 140 гектаров общинной земли, говорится в сообщении. В частности, за шесть участков общей площадью 104,2 гектаров фонд заплатил немногим более 26,5 миллионов драмов (порядка 64 900 долларов). Еще 46 гектаров в 2008 году были отчуждены некоему Норику Петросяну, который передал их в дар благотворительному фонду, утверждают журналисты издания.

«Правительство и инициаторы строительства нарушили законодательные нормы по охране культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и требований по оценке влияния на окружающую среду», - считают правозащитники и активисты.

Авторы заявления отметили, что работы на территориях памятников истории и культуры, за исключением работ по изучению и сохранению памятника, его реставрации, а также организация выставок и музеев, запрещены. С 2008 года гора Атис признана памятником природы, напомнили они.

«Проекты строительных, дорожных и геологических работ должны быть согласованы на подготовительном этапе строительной и технико-экономической проектировки. Кроме того, законодательство запрещает какую-либо деятельность, которая угрожает памятнику природы, а авторы проекта не получили заключение с оценками влияния на окружающую среду», - сказано в документе.

Свои подписи под заявлением поставили антикоррупционный центр «Transparency International», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, фонд «Открытое общество», Центр общинной мобилизации и содействия, Ереванский пресс-клуб, Центр свободы информации, Хельсинкская ассоциация Армении, организация «Защита прав без границ», Общественная организация по содействию гражданских инициатив, Центр развития перспектив, Клуб общественной журналистики, Горисский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, Армянский экологический фронт, Комитет по защите свободы слова, Фонд развития и защиты прав.

Несмотря на все заверения официальных структур, работы на горе Атис велись, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" инициатор петиции против строительства статуи Христа Гарегин Мискарян. По его словам, подготовка к строительству статуи идет полным ходом.

«Нас пытаются заверить, что это не строительные работы, а работы по благоустройству полевых грунтовых дорог. Технику уже спустили, но сделали это после того, как завершили все дорожные работы. Теперь проводят водопровод на вершину горы. Установили электрические столбы. На вершине горы должны установить подстанцию в 10 тысяч вольт. Работают геодезисты, проводят расчеты», - сказал он.

Гора Атис является природным памятником, подчеркнул активист. «Уничтожают не только памятник природы, но и культурно-историческое наследие. На горе Атис свыше 50 древностей эпохи неолита, каменного и бронзового веков. Но взяли и продали», - отметил Мискарян.

Он рассказал, что в Английском саду Еревана был инициирован сбор подписей под петицией с требованием запретить какие-либо работы на горе Атис. «В течение двух дней, за шесть часов, собрали почти 200 подписей. Петицию отправили в правительство. Ограничений по числу подписей нет - даже если собрали свыше двух подписей, это считается коллективной петицией, на которую власти обязаны ответить. Но пока ответа нет. Срок, отведенный законом для ответа, истекает 8 августа», - рассказал активист.

Мискарян добавил, что активисты пока не проводят акции протеста, после после обсуждения и принятия концепции борьбы они примут решение о дальнейших шагах.

Эксперт по правовым вопросам НПО «Защита прав без границ» Асмик Арутюнян заявила, что власти проигнорировали требование правозащитных и общественных организаций. «Никакой реакции не было, яркое свидетельство этого - работы по прокладке водопровода. Строительство продолжается», - сказала она «Кавказскому узлу».

По словам Арутюнян, территория памятника истории была незаконно отчуждена и приватизирована. "Здесь очевидны коррупционные риски. Работы на таких территориях могут проводиться только реставрационные, могут быть организованы музеи или выставки. Закон не позволяет строительство на особо охраняемых территориях", - пояснила она.

Обращение в полицию и прокуратуру не принесло результатов, добавила она.

Каких-либо расчетов об экономическом эффекте для расположенных у горы общины после строительства статуи Христа не проводилось, заявил глава Центра общинной мобилизации и содействия Олег Дулгарян. Он также присоединился к требованию правозащитных и общественных организаций.

По словам главы центра, утверждения о баснословных прибылях от установки статуи не обоснованы. «Это государственный проект, несмотря на частные инвестиции. Исследований, что этот проект даст, какие угрозы несет, не проводились. Теперь госструктуры пытаются избежать ответственности. Одно ведомство (Минэкономики) одобряет проект, другое (Минкульт) – обращается в полиции. Все это говорит о том, что изначально к этому проекту был несерьезный подход», - пояснил Дулгарян.

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что обратились в полицию из-за повреждения крепости, расположенной на вершине горы Атис. «Основанием для обращения в полицию послужило заключение НИИ археологии и этнографии Национальной академии наук Армении», - сказал пресс-секретарь ведомства Гегам Меликбекян. Для осуществления любых строительных работ в такой местности необходимо не только разрешение, но и детальные инженерно-геологические исследования, сказано в заявлении Института геологических наук Национальной академии наук Армении, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". Также нужна особая оценка сейсмических угроз, указано в нем. «Так как земляные работы уже ведутся, необходимо, чтобы результаты исследований и разрешение на строительство были опубликованы и были доступны для независимой экспертизы», - отметили авторы заключения.

Установка статуи нанесет урон экосистеме горы, считает глава центра. «Капитальные сооружения и транспортные узлы изменят экосистему. При реализации проектов, когда во главу ставится развитие туризма, акцент надо ставить на экологию», - считает Дулгарян.

Для оценки рисков флоры и фауны необходимо провести исследование, сказал он. «Разрешение на строительство могли дать только после получения результатов оценки воздействия на окружающую среду. Именно это исследование должно было показать, какая флора и фауна есть на горе, и какие для них риски (несут строительные работы)», - подчеркнул Дулгарян.

По его словам, есть данные о том, что статуи Христа не привлекают туристические потоки. Дулгарян уверен, что проект не доведут до конца.

Данные о том, какие виды флоры и фауны обитают на горе Атис, нет, отметила глава организации «Эколур» эколог Инга Зарафян. «Экологическая система – сложное понятие, и необходима оценка влияния (на нее). Все живое в ландшафте, начиная от подземных вод, растительности и животного мира, находятся в закономерной взаимосвязи друг с другом, образуя экосистему. Изменение ландшафта приводит к изменению всей экосистемы», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Археолог Артур Петросян, возглавлявший в 2019 году армяно-итальянскую экспедицию на горе Атис, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подан запрос на внесение крепости на горе Атис в список исторического наследия. «Этот процесс требует времени из-за наличия, как технических факторов, так и факторов человеческих. В Армении много памятников истории, у которых пока нет кадастровой регистрации», - сказал археолог.

Ранее Петросян сообщил, что участвующая в экспедиции команда провела исследование, задокументировав древнее место на вершине горы, относящееся к бронзовому и железному векам. По его словам, археологи выяснили, что была разрушена центральная часть древнего городища, и построек в западной части больше не существует. "Я считаю, что разрушенное восстановить уже невозможно", - отметил он в соцсетях.

При строительстве статуи Христа нарушен закон «Об особо охраняемых территориях», так как гора Атис является памятником природы, заявила в корреспонденту «Кавказского узла» юрист Назели Варданян.

Еще одним нарушением, по ее мнению, является отсутствие экспертизы по оценке влияния на окружающую среду. «Также нарушена международная Конвенция о защите исторического и культурного наследия, которую парламент Армении ратифицировал. Множество вопросов вызывает процесс отчуждения и приватизации земельных участков. В частности, как организовали аукцион, на которых были куплены участки, и было ли дано объявление в газете и какого содержания», - пояснила она.

Враданян рассказала, что ранее в случае возбуждения уголовного дела строительные работы приостанавливались до вынесения решения суда, а теперь это положение убрали. «Одно дело, пресечь строительные работы, и совершенно другое дело - решать проблему после завершения строительства. Сомневаюсь, что будут сносить гостиницы, даже после того, как суд сочтет, что были допущены нарушения», - сказала она.

Противозаконно также строительство дороги, как так и для этого необходима экспертиза по оценке влияния на окружающую среду, рассказала Враданян. «Любое действие на особо охраняемых территориях, согласно закону, должно получить оценку влияния на окружающую среду», - подчеркнула она.

Интерес у альпинистов к горе Атис связан с его географической близостью к столице, а также спецификой самой горы, сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель туристического клуба «Armland», член Федерации альпинизма и горного туризма Армении Артем Мартиросян.

Восхождение на гору Атис возможно в течение всего года, отметил он. Кроме того, это одна из немногих гор с относительной высотой одна тысячу метров, рассказала глава туристического клуба.

«Это одна из лучших тренировочных вершин перед восхождением на Эльбрус или Арарат с относительной высотой в одну тысячу метров при абсолютной высоте 2500 метров. На горе Атис, набирая в высоту одну тысячу метров, проходишь десять километров. Таких доступных вершин в мире мало. Популярно встречать рассвет с вершины горы, откуда открывается фантастический вид на горы Арарат, Арагац, Аралер и Гегамский хребет», - рассказал альпинист.

Восхождение на гору Атис популярно, в том числе, и зимой, продолжил Мартиросян. «Здесь развит горный туризм. Среди альпинистов много иностранцев. Атис - удобная гора, близкая к столице и несложная для подъема. В Европе близ столиц таких гор нет. Я знаю людей, которые рано утром восходят на вершину горы Атис, и лишь потом едут работу», - подчеркнул он.

На горе Атис не проводятся международные соревнования или фестивали, добавил глава туристического клуба. «Было в планах включить Атис в международные соревнования по скайраннингу (скоростное восхождение), но не нашлось источников финансирования», - сообщил Мартиросян.

По его мнению, статуя Христа не будет содействовать росту туристов. «Если власти желают для развития туризма установить статую, было бы правильней сделать это в Капане или Варденисе, где туристический поток крайне мал», - считает он.

Президент Армянской ассоциации профессиональных гидов Яша Соломонян назвал сомнительным экономическую привлекательность установки статуи Христа. «Нет никаких расчетов, какой приток туристов планируется обеспечить, какие прибыли ожидаются. Кроме того, установка статуи снизит поток туристов на гору Атис, который входит в тройку вершин, маршруты к которым привлекательны для пеших походов. Атис, в частности, один из востребованных направлений для туризма, в том числе внутреннего, круглый год», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что в Армении достаточно достопримечательностей, о которых не знают даже в самой стране. "Чтобы привлечь статуей Христа туристов, нужна масштабная и затратная маркетинговая кампания. Придется потратить миллионы долларов в течение многих лет, чтобы привлечь внимание международных СМИ. Эффективнее было бы эти же деньги потратить на рекламу Армении или реставрацию исторических памятников в стране», - считает Соломонян.

По его мнению, некорректно сравнивать Париж и Эйфелеву башню со статуей Христа на горе Атис. «Туристы едут в Париж не ради Эйфелевой башни. Едут, посмотреть Собор Парижской богоматери и Триумфальную арку. Творения Эйфеля, его мосты есть в разных странах Европы. Чего нельзя сказать о скульпторе статуи. Сравнение со статуей Христа в Рио-де-Жанейро также неуместно. В католических странах такие статуи - это привычное дело», - сказал Соломонян.

Знаменитая статуя Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро имеет высоту 39 метров с пьедесталом (восемь метров). Установлена в 1920 году по проекту архитекторов Альбера Како, Эйтора да Силва Кошты, Поля Ландовски и Георге Леонида, говорится на сайте tremcorcovado.rio.

Глава общины Акунк (в общину входят восемь сел, прилегающих к горе. - Прим. "Кавказского узла") Унан Рубенян заявил, что чиновники не знали, гора Атис имеет статус памятника природы. «Ни в один документ или охраняемый объект гора Атис не была включена. Кадастр не заключил бы сделку, если бы информация была известна. Не исключено, что произошла ошибка. Или список дополнили позже. По крайней мере, никаких уведомлений на этот счет мы не получали», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Рубенян заверил, что участок в 46 гектаров на вершине был продан до включения горы в список памятников природы. «Участок был отчужден в 2008 году и продан бизнесмену Норику Петросяну, который, в свою очередь, передал его в дар фонду (благотворительному фонду «Гагик Царукян»)», - отметил глава общины.

По его словам, 95 процентов местных жителей поддерживают строительство статуи. «Это приведет к росту туристического потока, внесет оживленность в общину, создаст дополнительные рабочие места», - считает Рубенян.

Расчеты о том, как изменится поток туристов с появлением статуи, не проводились, добавил он. «Мы планируем изучить и проанализировать, какие достопримечательности нашей общины привлекают туристов», - заключил глава общины.

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